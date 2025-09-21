No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Así quedó la tabla de la Premier League tras el Arsenal vs. Manchester City

Los Gunners evitaron la derrota con un golazo agónico de Gabriel Martinelli ante los Citizens. Liverpool, firme en la cima.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
21 de septiembre de 2025 - 06:43 p. m.
Viktor Gyokeres del Arsenal (izq.) en acción contra Jeremy Doku del Manchester City durante el partido de la Premier League inglesa entre el Arsenal FC y el Manchester City, en Londres, Gran Bretaña, el 21 de septiembre de 2025.
Viktor Gyokeres del Arsenal (izq.) en acción contra Jeremy Doku del Manchester City durante el partido de la Premier League inglesa entre el Arsenal FC y el Manchester City, en Londres, Gran Bretaña, el 21 de septiembre de 2025.
Foto: EFE - VINCE MIGNOTT
Arsenal rescató un empate 1-1 ante Manchester City este domingo en Londres, en el duelo estelar de la novena jornada de la Premier League.

Los de Mikel Arteta fueron a contracorriente desde el minuto 9, tras el tanto de Erling Haaland, pero lograron igualar en el tiempo añadido gracias a un gol del brasileño Gabriel Martinelli.

El resultado cae de maravilla a Liverpool, vigente campeón y actual líder, que amplía su ventaja en la cima: ahora tiene cinco puntos más que los Gunners (2º, 10 puntos) y ocho sobre los Citizens (9º, 7 puntos).

Haaland vs. Martinelli, los anotadores del duelo

El choque entre los subcampeones de la temporada pasada y el gran dominador de la liga en los últimos años —con seis títulos entre 2018 y 2024— se resolvió en los extremos: un golpe temprano de Haaland y la respuesta agónica de Martinelli.

El City de Pep Guardiola trató de ralentizar el juego todo lo posible tras adelantarse por medio del noruego Haaland, que batió al arquero español David Raya con la diestra.

Fue el sexto gol en cinco partidos de la Premier League para el rubio N.9, y su cuarto gol en una semana después de su doblete ante Manchester United (3-0) y su diana ante el Nápoles en Champions (2-0).

Arsenal, que venía de ganar en San Mamés al Athletic de Bilbao en Champions, vio muchos de sus intentos frustrados por el italiano Gianluigi Donnarumma.

El antiguo arquero del PSG se mostró imperial en salidas con los puños en un córner de Declan Rice (41) y un centro de Noni Madueke (44), y detuvo un potente remate de Eberechi Eze (50).

Pero el italiano cayó finalmente en el tiempo añadido ante un magnífico globo de Martinelli (90+3), el hombre que ya había desatascado el partido de San Mamés.

Resultados de la quinta fecha de la Premier League 2025/26

Sábado 20 de septiembre:

  • Liverpool 2 vs. Everton 1
  • Brighton 2 vs. Tottenham 2
  • Burnley 1 vs. Nottingham Forest 1
  • West Ham 1 vs. Crystal Palace 2
  • Wolves 1 vs. Leeds 3
  • Manchester United 2 vs. Chelsea 1
  • Fulham 3 vs. Brentford 1

Domingo 21 de septiembre

  • Bournemouth 0 vs. Newcastle 0
  • Sunderland 1 vs. Aston Villa 1
  • Arsenal 1 vs. Manchester City 1

Así quedó la tabla de la Premier League tras la quinta fecha

