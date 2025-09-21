No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Millonarios
En VivoActualizado hace 20 segundos

EN VIVO | Millonarios ya le gana a Fortaleza en El Campín: vea los goles

En plena crisis deportiva, los Embajadores se miden a un Fortaleza invicto y sólido en la parte alta del campeonato.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
21 de septiembre de 2025 - 07:29 p. m.

Actualizaciones clave

Hinchas de Millonarios durante el compromiso ante Real Cartagena en el Estadio El Campin de Bogotá (Copa BetPlay Dimayor)
Hinchas de Millonarios durante el compromiso ante Real Cartagena en el Estadio El Campin de Bogotá (Copa BetPlay Dimayor)
Foto: El Espectador - José Vargas
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Millonarios vs. Fortaleza, siga el minuto a minuto de la Liga BetPlay 2025

Hace 5 horas

Se salva Millonarios

25′ ⏱️ | 🔵 MIL 1 vs. 0 FOR ⚪

Rebote peligroso en el área de Millonarios. Arévalo terminó sacando la pelota.

Hace 5 horas

Baja el ritmo embajador

20′ ⏱️ | 🔵 MIL 1 vs. 0 FOR ⚪

Millonarios sigue construyendo jugadas y presionando a Fortaleza. Sin embargo, ya empezó a fallar opciones claras de gol.

Hace 5 horas

Fortaleza dormido

11′ ⏱️ | 🔵 MIL 1 vs. 0 FOR ⚪

Millonarios presiona fuertemente a Fortaleza, que salió dormido a El Campín. Sin embargo, los Amix manejan bien la pelota y en cualquier momento pueden voltear el partido.

Hace 5 horas

Millonarios mueve la tabla

9′ ⏱️ | 🔵 MIL 1 vs. 0 FOR ⚪

Con esta victoria parcial, Millonarios sube a la posición once con catorce puntos y queda a tres del Cali, octavo en la tabla.

Actualización claveHace 5 horas

¡Gol de Millonarios!

3′ ⏱️ | 🔵 MIL 1 vs. 0 FOR ⚪

Leonardo Castro cazó la pelota, remató y quedó el rebote, el cual fue capitalizado por Beckham, quien no falló y marcó el primero de la tarde.

Actualización claveHace 5 horas

Millonarios quiere el partido

1′ ⏱️ | 🔵 MIL 0 vs. 0 FOR ⚪

¡Primera llegada de Millonarios! Cabezas robó y remató, pero el arquero de Fortaleza atajó de buena manera.

Actualización claveHace 5 horas

¡Arranca el partido!

0′ ⏱️ | 🔵 MIL 0 vs. 0 FOR ⚪

Hace 5 horas

Fortaleza ya picó el partido

Los hinchas de Millonarios han dejado de asistir masivamente al estadio tras los malos resultados y la no sintonía con los directivos y jugadores.

Por otra parte, los azules no llevaron sus trapos habituales. Ahora, lo que abundan son mensajes de protestas contra la directiva.

Actualización claveHace 5 horas

¡A la cancha!

¡Salen los equipos a la cancha! Millonarios llega necesitado tras malos resultados en la Liga BetPlay (posición 15 con 11 puntos) y la eliminación de la Copa BetPlay.

Fortaleza, por su parte, es tercero con 21 puntos y es el único equipo invicto del campeonato.

Actualización claveHace 5 horas

Alineaciones

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

Temas recomendados:

millonarios - fortaleza

millonarios fútbol club

millos vs

millos hoy

fortaleza

millonarios fortaleza

millos vs fortaleza

millonarios hoy

millonarios vs

millonarios fc

millonarios vs. fortaleza

millonarios

millonarios vs fortaleza

liga betplay

liga betplay 2025

millonarios alineacion

liga betplay posiciones

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

Actualizaciones clave

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar