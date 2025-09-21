EN VIVO | Millonarios ya le gana a Fortaleza en El Campín: vea los goles

Hinchas de Millonarios durante el compromiso ante Real Cartagena en el Estadio El Campin de Bogotá (Copa BetPlay Dimayor) Foto: El Espectador - José Vargas





Millonarios vs. Fortaleza, siga el minuto a minuto de la Liga BetPlay 2025

25′ ⏱️ | 🔵 MIL 1 vs. 0 FOR ⚪

Rebote peligroso en el área de Millonarios. Arévalo terminó sacando la pelota.

20′ ⏱️ | 🔵 MIL 1 vs. 0 FOR ⚪

Millonarios sigue construyendo jugadas y presionando a Fortaleza. Sin embargo, ya empezó a fallar opciones claras de gol.

11′ ⏱️ | 🔵 MIL 1 vs. 0 FOR ⚪

Millonarios presiona fuertemente a Fortaleza, que salió dormido a El Campín. Sin embargo, los Amix manejan bien la pelota y en cualquier momento pueden voltear el partido.

9′ ⏱️ | 🔵 MIL 1 vs. 0 FOR ⚪

Con esta victoria parcial, Millonarios sube a la posición once con catorce puntos y queda a tres del Cali, octavo en la tabla.

3′ ⏱️ | 🔵 MIL 1 vs. 0 FOR ⚪

Leonardo Castro cazó la pelota, remató y quedó el rebote, el cual fue capitalizado por Beckham, quien no falló y marcó el primero de la tarde.

1′ ⏱️ | 🔵 MIL 0 vs. 0 FOR ⚪

¡Primera llegada de Millonarios! Cabezas robó y remató, pero el arquero de Fortaleza atajó de buena manera.

0′ ⏱️ | 🔵 MIL 0 vs. 0 FOR ⚪

Los hinchas de Millonarios han dejado de asistir masivamente al estadio tras los malos resultados y la no sintonía con los directivos y jugadores.

Por otra parte, los azules no llevaron sus trapos habituales. Ahora, lo que abundan son mensajes de protestas contra la directiva.

¡Salen los equipos a la cancha! Millonarios llega necesitado tras malos resultados en la Liga BetPlay (posición 15 con 11 puntos) y la eliminación de la Copa BetPlay.

Fortaleza, por su parte, es tercero con 21 puntos y es el único equipo invicto del campeonato.

