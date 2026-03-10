Galatasaray, con Dávinson Sánchez, pegó primero y venció a Liverpool en la Champions League

Dávinson Sánchez (der.), defensor colombiano de Galatasaray. Foto: Agencia AFP

El Galatasaray de Turquía dio el primer golpe en los octavos de final de la Liga de Campeones 2025/26 al imponerse 1-0 frente al Liverpool en Estambul. El equipo local, que contó con el defensor colombiano Dávinson Sánchez entre sus inicialistas, sacó una ventaja mínima en una serie que todavía promete emociones en el duelo de vuelta.

El partido fue parejo desde el inicio, con dos equipos que buscaron el arco rival con insistencia. Tanto los de casa como los visitantes registraron 15 remates cada uno y dos disparos a puerta por lado. La diferencia, al final, estuvo en la eficacia del conjunto turco en una acción de balón parado.

El responsable de romper el cero y darle la victoria a los de Estambul fue el volante gabonés Mario Lemina. Gabriel Sara cobró un tiro de esquina al área, el nigeriano Victor Osimhen bajó la pelota de cabeza y Lemina apareció atento dentro del área para empujarla con su frente al fondo de la red.

El partido de Dávinson Sánchez

Dávinson Sánchez fue titular y disputó el encuentro completo en la zaga del Galatasaray. El defensor caucano completó 27 pases de 31 intentados, con una efectividad del 71 % en la entrega. Además, despejó dos balones, interceptó dos centros y recuperó la posesión en tres oportunidades.

En el cierre del compromiso el colombiano fue amonestado por una infracción sobre Hugo Ekitike en mitad de cancha. Como ya acumulaba otras tarjetas amarillas en el torneo, la sanción que recibió este martes le impedirá disputar el duelo de vuelta, programado para la próxima semana, más exactamente el próximo 18 de marzo.

Si de colombianos se trata, también estuvo entre los convocados de Galatasaray el atacante chocoano Yáser Asprilla. Sin embargo, el joven futbolista no vio minutos y permaneció todo el partido en el banco de suplentes.

La jornada de la Liga de Campeones continúa este martes con otros tres encuentros correspondientes a la ida de los los octavos de final. El calendario incluye los duelos Newcastle United contra Barcelona, Atlético de Madrid frente a Tottenham Hotspur y Atalanta vs. Bayern Múnich.

