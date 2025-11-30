Luis Javier Suárez sigue en racha y firmó un doblete en victoria del Sporting: video

Luis Javier Suárez celebra su segundo doblete con la camiseta del Sporting de Lisboa. Foto: EFE - MIGUEL A. LOPES

Luis Javier Suárez volvió a ser protagonista este domingo con el Sporting de Lisboa, que goleó 4-0 a Estrela Amadora en el José Alvalade por la fecha 12 de la liga portuguesa. El samario firmó un doblete que sostuvo el impulso del equipo lisboeta en el torneo luso.

La primera anotación de Suárez, que representó el 2-0 parcial, llegó tras un pase preciso de Francisco Trincão. El colombiano atacó el espacio, controló con determinación y definió con el pie derecho ante la salida del portero Renan Ribeiro

El 4-0 definitivo también nació en los pies del colombiano. En el minuto 54, Hidemasa Morita filtró un pase que cruzó la zona central y alcanzó a Suárez, quien remató después de que el balón pasara entre las piernas de Otávio. La jugada cerró una noche redonda para el atacante samario.

Suárez completa ahora 12 goles y tres asistencias en 20 partidos durante la presente temporada. Desde su llegada a mediados de este año procedente del Almería, el colombiano se adaptó con rapidez al Sporting y se convirtió en una pieza clave para Rui Borges.

Los otros dos anotadores del Sporting fueron el portugués Eduardo Quaresma y el español Iván Fresneda. Quaresma abrió el marcador muy temprano, con un cabezazo tras un tiro de esquina ejecutado por Trincão. Más tarde, Fresneda amplió la ventaja con otro testazo.

Con este resultado, el Sporting alcanzó los 31 puntos, los mismos que el líder invicto Porto, que este domingo cerraba la jornada recibiendo al Estoril. La victoria mantiene al equipo verde y blanco firme en su pulso por alcanzar la cima, a la espera de lo que ocurra en los otros duelos de la fecha.

El triunfo llega además en la antesala del derbi contra el Benfica de Richard Ríos. Sporting llega con confianza, con un Suárez en racha y con la necesidad ganar para no perderle pisada al Porto. En Portugal la pelea por la cima está apretada.

