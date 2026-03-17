EN VIVO: Millonarios vence a Atlético Nacional en la Liga BetPlay

Carlos Sarabia (Millonarios) pasa la pelota ante la mirada de Andrés Sarmiento (Atlético Nacional). Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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La fecha 12 de la Liga BetPlay Dimayor 2026 tiene como plato fuerte el clásico de este martes entre Millonarios y Atlético Nacional en El Campín. El duelo va más allá de los tres puntos, pues para el verdolaga es la oportunidad de tomarse una revancha luego la eliminación que le propinó el equipo embajador en la fase previa de la Copa Sudamericana.

Nacional llega como líder sólido del Fútbol Profesional Colombiano con 24 unidades y tras vencer 2-0 a Llaneros con goles de Matheus Uribe y Eduard Bello. El proceso de Diego Arias muestra una nómina ofensiva y efectiva que, pese al golpe continental, mantiene un presente envidiable en el torneo local colombiano.

Millonarios, en cambio, atraviesa un momento delicado. La derrota 2-1 ante Boyacá Chicó en Tunja y la expulsión de David Mackalister Silva generaron dudas sobre el equipo de Fabián Bustos, que ocupa la undécima posición con 14 puntos y corre el riesgo de quedar fuera de los ocho mejores por segundo semestre consecutivo.

Minuto a minuto de Millonarios vs. Atlético Nacional en la Liga BetPlay:

⏱️ 20′ | MIL🔵⚪1️⃣-0️⃣🟢⚪NAC: Nacional tiene una idea más inclinada en el juego colectivo, mientras que Millonarios es más frontal. El dueño de casa es más pragmático, mientras que la visita cuenta con jugadores de mejor pies, que apuntan a mantener la pelota sobre el césped.

⏱️ 15′ | MIL🔵⚪1️⃣-0️⃣🟢⚪NAC: Sebastián Viveros del Castillo mandó un centro al área que encontró a Rodrigo Contreras en el segundo palo. El delantero argentino, de palomita, mandó la pelota al fondo de la red.

⏱️ 14′ | MIL🔵⚪0️⃣-0️⃣🟢⚪NAC: Alfredo Morelos asumió la responsabilidad desde los 12 pasos y a pesar de engañar a Diego Novoa, en su afán por asegurar y acomodar la pelota la mandó por encima del travesaño.

⏱️ 10′ | MIL🔵⚪0️⃣-0️⃣🟢⚪NAC: El árbitro Jhon Ospina amonestó al volante Rodrigo Ureña por una protesta aireada. También fueron amonestados Milton Casco y Andrés Román. En paralelo, el VAR llamó al central para revisar una mano de Jorge Arias dentro del área.

⏱️ 5′ | MIL🔵⚪0️⃣-0️⃣🟢⚪NAC: Leonardo Castro se fue en velocidad, encaró y venció la resistencia de Harlen Castillo, pero de nada sirvió porque se encontraba adelantado. Todavía no hay llegadas claras.

⏱️ 1′ | MIL🔵⚪0️⃣-0️⃣🟢⚪NAC: El árbitro quindiano Jhon Ospina hizo sonar su silbato y ya rueda la pelota en El Campín. Arrancó el partido más atractivo de la fecha 12 de la Liga BetPlay Dimayor.

La asistencia de hinchas en El Campín es considerable. Parece que hay más de 30.000 personas en las tribunas. El ambiente está a la altura de lo que representa un duelo entre Millonarios y Atlético Nacional.

Millonarios no podrá contar con David Mackalister Silva por expulsión ni con Radamel Falcao García por lesión. Nacional no incluyó entre sus convocados a David Ospina (Decisión técnica) ni a Cristian “Chicho” Arango.

La temperatura en Bogotá rondará esta noche por los 12° grados celsius. La probabilidad de precipitación es del 29% y la humedad del 98%. Parece que el clima no va a ser impedimento para el normal desarrollo del juego.

El quindiano Jhon Ospina fue designado por la Federación Colombiana de Fútbol para dirigir el duelo entre Millonarios y Nacional. Roberto Padilla (Atlántico) y Víctor Wilches (Boyacá) serán sus asistentes. Ricardo García, de Santander, estará a cargo del VAR.

Nacional, bajo el mando de Diego Arias, utilizará un 4-2-1-3 para enfrentar a Millonarios: Harlen Castillo, Andrés Román, César Haydar, William Tesillo y Milton Casco; Jorman Campuzano y Mateus Uribe; Juan Manuel Rengifo; Nicolás Rodríguez, Alfredo Morelos y Andrés Sarmiento.

Fabían Bustos dispuso de un 5-3-S para enfrentar a Atlético Nacional: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Jorge Arias y Sebastián Valencia; Rodrigo Ureña, Sebastián del Castillo y Mateo García; Rodrigo Contreras y Leonardo Castro.

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