EN VIVO: minuto a minuto de Junior vs. Santa Fe en la Superliga BetPlay 2026

Tiburones y cardenales le dan el puntapié inicial este jueves a la temporada 2026 del fútbol colombiano con la definición de la Superliga. La vuelta está programada para le próximo miércoles 21 de enero en El Campín.

Daniel Bello
Daniel Bello
15 de enero de 2026 - 11:17 p. m.
Junior y Santa Fe, el semestre pasado.
Junior y Santa Fe, el semestre pasado.
Foto: Dimayor
La Superliga BetPlay 2026 abre el calendario del fútbol profesional colombiano en 2026 con un duelo de alto voltaje entre Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe, los dos campeones de la Liga BetPlay del año pasado. La primera mitad de esta definición tendrá lugar en el Metropolitano de Barranquilla.

El tiburón sufrió bajas sensibles, pues Didier Moreno y José Enamorado, fichas claves en el esquema del profe Alfredo Arias, abandonaron la institución. Aun así, el club sumó varios nombres nuevos como Jannenson Sarmiento, Juan David Ríos, Jean Pestaña y Kevin Pérez. También se sumó Luis Fernando Muriel, aunque no estará disponible para este partido.

Santa Fe, que cerrará esta serie en condición de local la próxima semana, también se reforzó de cara a esta nueva temporada. Al plantel llegaron Franco Fagúndez, Helibelton Palacios, Kilian Toscano, Luis Palacios, Nahuel Bustos y Edwin Mosquera. También hubo una salida notable, la de Harold Santiago Mosquera, quien se fue a Paraguay.

Minuto a minuto de Junior vs. Santa Fe en la final de la Superliga BetPlay 2026:

Hace 5 horas

El precedente más reciente

Santa Fe y Junior se vieron las caras en Barranquilla por última vez el pasado 29 de octubre, en la fecha 15 de la Liga BetPlay 2025-II. Yimmi Chará adelantó a los tiburones, pero Hugo Rodallega y Harold Mosquera le dieron vuelta a la historia para el 2-1 definitivo.

Hace 5 horas

Historial de ambos en la Superliga

Santa Fe y Junior ya han jugado la Superliga BetPlay en el pasado. Los cardenales la ganaron en cuatro oportunidades (2013, 2015, 2017 y 2021), mientras que los tiburones lo hicieron dos veces (2019 y 2020).

Hace 5 horas

El encargado de impartir justicia

El vallecaucano Luis Delgado fue designado por la comisión arbitral para dirigir este duelo entre Junior y Santa Fe. Richard Ortiz (Quindío) y Jonathan Paniagua (Antioquia) serán sus asistentes. El antioqueño Luis Picón estará a cargo del VAR.

Hace 5 horas

El clima de Barranquilla

Los pronósticos del clima apuntan a que la temperatura en Barranquilla, durante la ida de la Superliga BetPlay, rondará entre los 28° y 29° grados centígrados. Lo probabilidad de lluvia será del 20% y la humedad se estima en un 72%.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

