“Estamos bien, estamos vivos”: Fredy Guarín relató cómo robaron su casa en Rionegro

Fredy Guarín, exjugador de equipos importantes como Inter de Milán, denunció el robo de su vivienda. Foto: Vía Instagram y Uefa

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Freddy Guarín, exfutbolista y figura de la selección de Colombia, fue víctima de un violento asalto en su finca ubicada en el sector El Hoyito, en la vereda Cabeceras de Rionegro, en el Oriente antioqueño.

El hecho ocurrió mientras el deportista se encontraba de vacaciones con sus hijos en Cartagena. “Yo me encontraba de vacaciones con mis hijos en la ciudad de Cartagena y anoche me entra una llamada de los trabajadores de la finca”, relató Guarín en un video publicado en sus redes sociales, donde mostró los graves daños materiales sufridos en la vivienda.

“Hoy quiero hacer este video, de mucha tristeza y dolor, un poco de impotencia y frustración también”, expresó.

Violencia y agresiones durante el hurto

Según los primeros informes de la policía, alrededor de seis delincuentes ingresaron de forma violenta a la propiedad, intimidando y agrediendo a los cuidadores presentes.

Uno de los trabajadores resultó gravemente herido tras ser golpeado brutalmente y debió ser hospitalizado, aunque su estado es estable. “Uno está muy grave porque lo golpearon hasta no poder más, pero gracias a Dios está estable”, afirmó Guarín.

Los criminales causaron destrozos en la vivienda, destruyendo objetos personales y deportivos, y sustrajeron joyas, elementos conmemorativos deportivos, un arma de fuego y dinero en efectivo, con un valor estimado cercano a los 370 millones de pesos.

Investigación en curso y llamado a la colaboración ciudadana

La Sijín y la Policía Nacional ya adelantan la investigación del caso, realizando inspección técnica, análisis de las cámaras de seguridad —que captaron a los sospechosos— y verificación de las posibles rutas de escape. “Eran como seis los que se alcanzaban a identificar y ver en algunos de los videos”, detalló el exfutbolista.

Las autoridades han pedido apoyo ciudadano, habilitando líneas telefónicas para recibir información con reserva absoluta que permita la captura de los responsables. “Ya la Sijín y la Policía están al tanto; ya hicieron todo el tema investigativo”, confirmó Guarín.

A pesar de la magnitud del hurto y la violencia ejercida, Fredy Guarín intentó enviar un mensaje de esperanza y gratitud. El exfutbolista destacó que, al no encontrarse en el lugar, evitó un desenlace potencialmente peor. “Gracias a Dios están bien, yo no estaba en la casa”, señaló. En medio de la frustración, enfatizó un pensamiento de fe y resiliencia: “Estamos bien, estamos vivos por la gloria de Dios. Prueba de fe”.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador