Así fue el primer juego de la final de la Liga de Béisbol: ¿cuándo se juega el segundo?

Con un dramático cuadrangular de despedida (walk-off, que quiere decir una jugada que termina el partido de inmediato porque el equipo local anota la carrera que le da la victoria en su último turno al bate), los Caimanes de Barranquilla se impusieron 2-1 a los Tigres de Cartagena en el primer juego de la final del Torneo Profesional de Béisbol Colombiano.

El partido, disputado en el estadio Édgar Rentería, fue un tensísimo duelo de lanzadores donde brillaron Nabil Crismatt por los locales, con cinco entradas sin permitir carreras, y Julio Vivas por los visitantes, con cinco innings efectivos.

La pizarra se mantuvo intacta hasta la parte alta de la novena entrada, cuando Daniel Vellojín rompió el empate con un solitario jonrón para los Tigres, poniendo a Caimanes al borde de la derrota.

Sin embargo, el equipo local reaccionó con carácter en el cierre del juego. Juniel Querecuto inició la ofensiva con un sencillo y fue reemplazado por el veloz Édgar Barrios como corredor emergente. Fue entonces cuando Carlos Arroyo, con un strike en contra frente al cerrador Guillermo Zúñiga, conectó un poderoso batazo por la barda izquierda que desató la locura en la sede local. Este cuadrangular no solo dio vuelta al marcador, sino que convirtió a Arroyo en el héroe indiscutible de la noche. La victoria se anotó para Ezequiel Zabaleta, mientras que la derrota recayó en Zúñiga.

Con esta emocionante victoria, Caimanes toma la delantera 1-0 en la serie final por el campeonato. La ofensiva local se sostuvo en la destacada actuación de Carlos Arroyo, quien bateó de 4-2, con el decisivo jonrón, dos carreras impulsadas y una anotada.

La serie continuará este miércoles 14 de enero, a las 7:00 p. m., en el mismo escenario, donde los Caimanes buscarán ampliar su ventaja y los Tigres intentarán igualar la contienda.

