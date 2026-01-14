La selección de Colombia ya sabe todo su calendario: Federación reveló las fechas claves

Colombia, en un amistoso previo a la Copa del Mundo. Foto: EFE - Angel Colmenares

El 2026 será un año bisagra para las selecciones de Colombia, marcado por la disputa de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y por un calendario cargado de competencias oficiales y amistosos en todas las categorías. La Federación Colombiana de Fútbol ya proyecta un año de alta exigencia, con preparación específica para la cita orbital y torneos continentales clave en el proceso formativo masculino y femenino.

La selección de Colombia masculina de mayores, dirigida por Néstor Lorenzo, tendrá como eje central el Mundial que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México. Antes del debut, el combinado nacional afrontará dos amistosos de alto nivel en la fecha FIFA de marzo, frente a Croacia (26 de marzo) y Francia (29 de marzo), como parte de la puesta a punto. En la fase de grupos del Mundial, Colombia integrará el grupo K y debutará el 17 de junio ante Uzbekistán en Ciudad de México, seguirá el 23 de junio frente al ganador del ‘playoff’ entre Congo, Jamaica y Nueva Caledonia en Guadalajara, y cerrará el 27 de junio contra Portugal en Miami.

Otras citas importantes de la selección de Colombia

En las categorías juveniles masculinas, el calendario también será intenso. La Sub-20, que viene de ser tercera del mundo en Chile 2025, continuará su proceso de consolidación tras un año con números destacados, mientras que la Sub-17 y la Sub-16 afrontarán en abril el CONMEBOL Sudamericano, torneo clasificatorio al Mundial de Catar 2026. A esto se suma el trabajo de la Sub-15, que seguirá compitiendo en certámenes regionales dentro del programa de desarrollo de la Federación.

En la rama femenina, la selección de mayores iniciará el año con la Copa SheBelieves en marzo, enfrentando a Canadá, Argentina y Estados Unidos, y continuará su camino en la CONMEBOL Liga de Naciones entre abril y junio, en plena carrera por la clasificación al Mundial Femenino de Brasil 2027. Además, el equipo dirigido por Angelo Marsiglia tendrá amistosos en las fechas FIFA de octubre y noviembre, mientras las selecciones Sub-20 y Sub-17 disputarán sus respectivos Sudamericanos, ambos clasificatorios a mundiales de la categoría.

El calendario 2026 se completa con las selecciones de fútbol playa y futsal, que tendrán competencias continentales a lo largo del año. El futsal masculino abrirá el calendario competitivo con la Copa América en enero, mientras que las selecciones juveniles y femeninas participarán en sudamericanos programados para el segundo semestre.

En conjunto, la planificación refleja un año estratégico para el fútbol colombiano, con el Mundial como gran objetivo y un trabajo transversal que busca sostener resultados y proyección en todas las categorías.

Así será todo el calendario de 2026 para la FCF

