EN VIVO: minuto a minuto de la final de la Copa BetPlay entre Nacional y Medellín

Verdolagas y poderosos encaran los primeros 90 minutos de la serie en un Atanasio Girardot pintado de verde y blanco.

Daniel Bello
13 de diciembre de 2025 - 09:02 p. m.

Actualizaciones clave

Atlético Nacional será local en los primeros 90 minutos de la final de la Copa BetPlay.
Atlético Nacional será local en los primeros 90 minutos de la final de la Copa BetPlay.
Foto: Atlético Nacional
El Atanasio Girardot se viste de verde para recibir una nueva edición del clásico paisa, sirviendo como escenario para el partido de ida de la gran final de la Copa BetPlay 2025. Atlético Nacional e Independiente Medellín se enfrentan en un pulso decisivo.

Ambos llegan a esta serie con la mira puesta en cerrar la temporada con un título en sus vitrinas. El Verdolaga llega tras una contundente victoria global de 6-3 sobre América en una de las semifinales, mientras que el Poderoso se impuso 2-1 a Envigado en la otra llave.

Para Nacional, este título sería el octavo título de su historia en la Copa, mientras que para el DIM representaría el cuarto. La final tendrá su desenlace el próximo miércoles 17 de diciembre, cuando se dispute el partido de vuelta en el mismo Atanasio Girardot (7:30 p.m.).

Minuto a minuto de Atlético Nacional vs. Independiente Medellín en la final de la Copa BetPlay:

Actualización claveHace 5 horas

El XI de Nacional

Diego Arias dispuso de de un 4-2-1-3: David Ospina irá al arco; Andrés Román, César Haydar, William Tesillo y Camilo Cándido estarán en la defensa. Matheus Uribe y Jorman Campuzano dirán presente en el mediocampo, al igual que Juan Manuel Rengifo, quien estará más adelante de ellos. El tridente ofensivo lo componen Andrés Sarmiento, Marino Hinestroza y Alfredo Morelos.

Hace 5 horas

Historial entre ambos este 2025

Este año se han jugado seis clásicos paisas y el DIM no ganó ninguno. Registra dos empates y cuatro derrotas. Pese a esto, su técnico, Alejandro Restrepo, es optimista. “La historia es para cambiarla, estamos acá y tenemos esa oportunidad, ahora hay que aprovecharla con toda nuestra gente”, afirmó en la previa.

Hace 5 horas

El encargado de impartir justicia

El tolimense Jairo Mayorga fue designado por la FCF para dirigir la ida de la final de la Liga BetPlay entre Nacional y Medellín. El caldense Cristian Aguirre y el atlanticense Roberto Padilla serán sus asistentes. En el VAR estará el antioqueño Luis Picón.

Hace 5 horas

El clima en Medellín

Medellín, la ciudad de la eterna primavera, tendrá esta tarde noche una temperatura que rondará entre los 21 y 24 grados centígrados. La probabilidad de lluvia en la capital antioqueña es del 10% y la humedad será del 50%.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Actualizaciones clave

