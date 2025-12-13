Nacional vs. Medellín en la final de Copa BetPlay: bajas y posibles alineaciones

Los dos partidos de esta serie tendrán como escenario el césped del Atanasio Girardot. Los verdolagas serán locales en la ida, mientras que el poderoso lo será en la vuelta. Foto: Atlético Nacional

Atlético Nacional e Independiente Medellín vuelven a cruzarse en una final, esta vez por la Copa BetPlay, en una serie que no solo entrega un título, sino que también cierra oficialmente la temporada 2025. El partido de ida tendrá al Verdolaga como local y marcará el primer pulso de un clásico que llega cargado de historia reciente, debido a que compartieron zona en los cuadrangulares de liga.

Más allá del contexto emocional que implica un clásico antioqueño en instancia definitiva, la previa está marcada por las decisiones tácticas y los nombres disponibles. Los dos equipos llegan con bajas sensibles por sanción, un factor que obligó a los cuerpos técnicos a ajustar piezas y pensar alternativas sin alterar en exceso sus ideas de juego.

En Atlético Nacional, la ausencia obligada es la de Simón García, expulsado en la semifinal contra América. Sin embargo, la noticia positiva para el equipo dirigido por Diego Arias es el regreso de Andrés Sarmiento, quien ya está disponible tras superar problemas físicos y podría tener minutos en esta primera final. El técnico verdolaga ha dado señales de continuidad, con pocos retoques respecto al equipo que cerró su participación en los cuadrangulares de Liga.

La posible titular de Nacional en la final de Copa BetPlay

Todo indica que Nacional mantendrá su estructura habitual, con David Ospina como titular indiscutido en el arco. La línea defensiva estaría conformada por Andrés Felipe Román y Camilo Cándido en los costados, y César Haydar junto a William Tesillo como centrales.

En el mediocampo, el regreso de Matheus Uribe, tras cumplir sanción, le devuelve equilibrio y experiencia a la primera línea, donde formaría dupla con Jorman Campuzano. Más adelantado aparecería Juan Manuel Rengifo, mientras que por las bandas se perfilan Marino Hinestroza y el propio Andrés Sarmiento, dejando como referencia ofensiva a Alfredo Morelos, goleador y principal carta en el área.

El recorrido de Nacional hasta esta final respalda su favoritismo en el papel. El Verdolaga no solo lidera el palmarés de la Copa BetPlay, sino que además ha sido contundente en cada serie, superando con amplitud a Cúcuta Deportivo, Deportes Quindío, Once Caldas y América. Sin derrotas en finales de este torneo, el equipo verde busca su octava consagración y el segundo título del año, tras la Superliga.

Del otro lado aparece un Medellín que llega con un discurso claro y una idea definida, pero sin los resultados esperados. Alejandro Restrepo ha insistido en la mentalidad competitiva de su plantel, consciente de que esta final representa la oportunidad de cerrar el año con un logro mayor, luego de no haber podido sostener su rendimiento en los cuadrangulares de Liga. La ausencia más notoria en el Poderoso es la de Brayan León, suspendido por tres fechas, lo que obliga a replantear el frente de ataque.

Posible titular de Medellín en la final de Liga BetPlay

En cuanto al planteamiento, Medellín apostaría por una línea de tres defensores, integrada por Kevin Mantilla, Fainer Torijano y José Ortiz, con Juan Arizala y Alexis Serna recorriendo las bandas para aportar equilibrio y profundidad. En la mitad, Baldomero Perlaza y Jaime Alvarado serían los encargados de sostener el juego, mientras que Jarlan Barrera asumiría el rol de enlace. En ataque, la responsabilidad recaería en Léider Berrío y Francisco Fydriszewski, una dupla pensada para atacar los espacios y disputar el juego físico.

El camino del Medellín hasta esta final ha sido más trabajado, pero no menos meritorio. Desde la Fase 1B, dejó en el camino a Jaguares, Fortaleza, Santa Fe y Envigado, mostrando solidez en series cerradas y capacidad para competir en contextos exigentes.

Hora y dónde ver en vivo a Atlético Nacional vs. Independiente Medellín en la final de la Copa BetPlay:

Fecha: Sábado 13 de diciembre

Hora: 5:00 p.m.

Lugar: Atanasio Girardot (Medellín)

Canal: Win Sports +

