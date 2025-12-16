Logo El Espectador
EN VIVO: minuto a minuto de Tolima vs. Junior en la final de la Liga BetPlay

Pijaos y tiburones encaran los últimos 90 minutos de semestre con la estrella de diciembre en juego. La ida quedó 3-0 a favor de los barranquilleros.

Daniel Bello
Daniel Bello
16 de diciembre de 2025 - 10:53 p. m.
Deportes Tolima y Junior de Barranquilla se enfrentan en la final de la Liga BetPlay.
Deportes Tolima y Junior de Barranquilla se enfrentan en la final de la Liga BetPlay.
Foto: Dimayor
A la estrella de diciembre le quedan apenas 90 minutos para conocer su nuevo dueño. La ventaja es de Junior, que el pasado viernes pegó primero y lo hizo fuerte con un contundente 3-0 que dejó al Deportes Tolima al borde del nocaut.

¿Habrá una remontada histórica y los pijaos celebraran su cuarta estrella o la undécima del tiburón es inevitable? La respuesta empezará a escribirse tan pronto empiece a rodar la pelota en el Manuel Murillo Toro de Ibagué, donde el semestre llegará a su fin.

En juego no solo está el título, sino también la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Además hay un incentivo económico que no es nada despreciable, pues Dimayor entrega un monto de 260.000 dólares al campeón de la liga.

Minuto a minuto de Tolima vs. Junior en la final de la Liga BetPlay 2025:

Hace 5 horas

El encargado de impartir justicia

El bogotano Andrés Rojas fue designado por la FCF para dirigir la final de la Liga BetPlay. El nortesantandereano Alexander Guzmán y el caldense Jhon Gallego serán sus asistentes. El antioqueño Leonard Mosquera estará a cargo del VAR.

Hace 5 horas

El pronóstico del clima

La probabilidad de precipitaciones en Ibagué (1.285 msnm) es del 10%, mientras que la humedad ronda el 74%. La temperatura en la capital tolimense rondará los 23 y 25 grados centígrados.

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

