Así fue el mejor gol del año según la FIFA, ¿está de acuerdo?: video

En la gala de los Premios The Best el Puskas -reconocimiento al mejor gol de año- fue a parar este martes a las manos del futbolista argentino Santiago Montiel, defensor de Independiente que marcó un golazo ante Independiente Rivadavia el pasado 11 de mayo.

Montiel, primo de Gonzalo Montiel, defensor que marcó el penalti definitivo con el que Argentina venció a Francia en la final del Mundial de Catar 2022, anotó el tanto en un partido de la Liga argentina con una espectacular chilena desde fuera del área tras un rechazo de la defensa rival en una acción de saque de esquina.

El defensor del Rey de Copas argentino, quien no pudo asistir a la gala celebrada en Doha, Catar, confesó que su definición no era una acción planeada, sino que se dio de manera circunstancial. No solo hizo un tanto de antología, sino que también le permitió a su equipo avanzar de ronda.

“Quería agradecer a toda la gente que votó, a los hinchas de Independiente, al club, a las leyendas del fútbol, a FIFA. La verdad que estoy muy feliz de haber sido reconocido con este premio”, comentó Montiel a través de un video que fue proyectado durante la ceremonia.

La lista de nominados tenía otros fuertes candidatos a llevarse el Puskás. Entre ellos había un tiro libre que Declan Rice le marcó a Real Madrid en Champions, un remate al ángulo de Lamine Yamal y una volea de Pedro de la Vega en la que la pelota dio en los dos palos.

¿Por qué el golazo de Luis Díaz no entró en consideración?

El galardón lleva el nombre del legendario delantero húngaro Ferenc Puskás y se entrega desde 2009. En la presente edición el reconocimiento abarcó los tantos más espectaculares del periodo comprendido entre el 11 de agosto de 2024 al 2 de agosto de 2025.

Por eso anotaciones que ocurrieron durante el presente año, como la de Luis Díaz al Union Berlín el pasado 8 de noviembre, en la que el colombiano con un ángulo cerrado, definió por encima del portero rival, no fueron tomadas en cuenta para esta edición. De todos modos dicho gol será un serio candidato para la próxima entrega del Puskás.

Los principales ganadores en los premios The Best 2025

El gran premio de la noche fue para Ousmane Dembélé, delantero del París Saint-Germain, elegido como el mejor jugador del mundo en 2025. El francés, que ya había sido reconocido con el Balón de Oro en septiembre, cerró un año excepcional en lo individual y lo colectivo.

A sus 28 años, Dembélé fue una pieza determinante en una temporada histórica del PSG, campeón de Ligue 1, Copa de Francia, Liga de Campeones y Supercopa de Europa. Su influencia también fue fundamental en el desequilibrio, profundidad y respuesta en los partidos decisivos. En la votación final superó a Kylian Mbappé y a Lamine Yamal, y tomó el relevo de Vinicius Junior en el palmarés.

The Best femenino: Aitana Bonmatí

En el fútbol femenino, el premio mayor volvió a quedar en manos de Aitana Bonmatí. La mediocampista del Barcelona y de la selección española fue distinguida como la mejor jugadora del año, consolidando un dominio pocas veces visto.

Aitana fue clave en otra temporada dominante del Barça a nivel local y en el recorrido europeo que terminó en la final de la Liga de Campeones. Además, tuvo un papel central en el subcampeonato de España en la Eurocopa. Con este reconocimiento, se convirtió en la primera futbolista en ganar tres The Best consecutivos, sumando un hito más a su histórico triplete de Balones de Oro.

