Técnico mundialista habló de los elevados costos de las entradas: “No te endeudes”

La selección de Escocia regresó a la Copa del Mundo tras 28 años de ausencia. Foto: EFE - ROBERT PERRY

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los precios finales de las entradas para la Copa Mundial 2026 han sido tema de conversación en las últimas semanas. Estos fueron, en promedio, 174% más costosos que los valores publicados en el libro de licitaciones oficial entregado por Estados Unidos, México y Canadá, los tres países anfitriones, hace siete años.

Al respecto habló Steve Clarke, técnico de la selección de Escocia, uno de los combinados que van a participar en la próxima edición de la cita orbital. En diálogo con la BBC se refirió a la posibilidad que tienen los hinchas de

“Si puedes llegar allí y puedes permitírtelo, entonces fantástico, pero no te endeudes demasiado para intentar llegar allí”, comentó el técnico escocés, quien logró que su selección regresara a la máxima cita tras 28 años de ausencia.

El esperado regreso de Escocia a la máxima cita

La última vez que El ejército de Tartán participó en el torneo más importante de selecciones fue en la edición de Francia 1998. En los últimos meses luchó mano a mano con Dinamarca por un cupo directo y el pasado 18 de noviembre firmó su ansiado regreso.

Por la larga espera que hicieron los hinchas escoceses es que muchos han visto esta oportunidad como la ideal para volver a ver a los suyos desde las tribunas. No obstante, los elevados costos harán que algunos de ellos lo piensen dos veces antes de realizar semejante inversión.

Escocia quedó ubicado en el Grupo C de la Copa Mundial de Fútbol de 2026. Tendrá como rivales a las selecciones de Brasil, Marruecos y Haití. Sus dos primeros partidos serán en Boston y cerrará su participación en la primera ronda en Miami.

Clarke espera que los aficionados escoceses que viajan a lugares lejanos puedan conseguir entradas asequibles, pues considera que merecen estar allí. “Pero, de todas formas, ir a Estados Unidos es costoso. Las entradas son caras”, insistió el estratega.

¿Por qué creció tanto el precio de las entradas al Mundial?

Mientras en 2022 un tiquete para el partido inaugural costaba entre USD 55 y USD 618, el precio se incrementó a un rango que oscila entre USD 560 y USD 2.735. Estos son precios oficiales, pero en la práctica el valor está muy por encima, según comentó Jorge A. Tovar en su columna para El Espectador.

La FIFA hizo dos cambios sustanciales para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Por un lado, casi minimizó los asientos disponibles para las boletas más baratas. Por otro lado, y a partir de la experiencia que tuvo en el último Mundial de Clubes, implementó un modelo de fijación dinámica de precios.

La idea central es que los precios se ajustan hacia arriba, mediante un algoritmo que sigue los movimientos del mercado en tiempo real, cuando la demanda se dispara y caen si la demanda decrece. En Estados Unidos y Canadá, además, la reventa de boletas es legal. Las condiciones están dadas para que los precios se disparen.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador