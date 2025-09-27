Eduardo Berizzo, técnico de James Rodríguez en León, tomó drástica decisión

James Rodríguez, futbolista colombiano del Club León. Foto: EFE - Luis Ramírez

El ciclo del entrenador argentino Eduardo “Toto” Berizzo al frente del Club León llegó a su fin este sábado, apenas un día después de la derrota 2-0 sufrida ante Juárez por la Liga MX. En un comunicado oficial, la institución esmeralda confirmó que el estratega presentó su renuncia.

“Hoy por la mañana, en un acto de nobleza pocas veces visto en el futbol, Eduardo Berizzo nos ha compartido que su etapa como Director Técnico del Club León concluye, presentando su renuncia aceptada por el Club, de común acuerdo”, expresó el cuadro esmeralda en un comunicado.

Berizzo había asumido las riendas del León en septiembre de 2024 y alcanzó a dirigir 44 partidos oficiales. Su balance fue de 13 victorias, 11 empates y 18 derrotas, para un rendimiento del 37%. La falta de regularidad, especialmente en las últimas semanas, precipitó su salida.

El argentino fue clave en la consolidación de James Rodríguez como referente del equipo. El mediocampista colombiano, que en etapas recientes había pasado con más sombras que luces por Olympiacos y São Paulo, encontró en León la confianza necesaria para recuperar protagonismo.

Bajo las órdenes del “Toto”, James disputó 27 partidos, en los que marcó cuatro goles y entregó ocho asistencias. El capitán de la tricolor no solo encontró el cariño de la hinchada en Gunajuato, sino también continuidad para estar en buena forma.

El paso de Berizzo por León también coincidió con la presencia de otros futbolistas colombianos. Stiven Barreiro, Stiven Mendoza, Édgar Guerra y Daniel Arcila sumaron minutos con el equipo esmeralda durante su ciclo al frente de la institución.

La directiva aún no anuncia quién asumirá el mando del plantel, que marcha décimo en la Liga MX. Se espera que en los próximos días el club designe un nuevo timonel de cara al tramo decisivo del torneo. El objetivo inmediato del equipo es clasificar a la liguilla.

