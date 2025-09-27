Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Juan David Cabal salvó un punto para la Juventus en el último minuto: video

El defensor vallecaucano, quien poco a poco suma minutos tras superar una larga lesión, marcó el tanto que le permitió a la vecchia signora conservar su invicto en la Serie A.

Daniel Bello
Daniel Bello
27 de septiembre de 2025 - 06:45 p. m.
Juan David Cabal celebra su primer gol con la camiseta de la Juventus.
Juan David Cabal celebra su primer gol con la camiseta de la Juventus.
Foto: Agencia AFP
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Juan David Cabal vivió este sábado una jornada inolvidable en Turín. El defensor colombiano, quien viene de superar una delicada lesión de rodilla, marcó en el último minuto el gol que le dio el empate 1-1 a la Juventus frente a Atalanta por la fecha 5 de la Serie A italiana.

El antioqueño ingresó al campo en el minuto 76, en lo que era apenas su segunda aparición oficial desde su regreso. Y no tardó en hacerse notar. Apenas dos minutos después, en medio de la presión juventina por rescatar un punto, encontró la oportunidad de marcar y no la desaprovechó.

Vínculos relacionados

Wilmar Paredes voló en Buga y el Clásico RCN 2025 se definirá en la CRI de Cali
LaLiga: el Atlético goleó al Real Madrid en el derbi y le quitó su invicto
Crystal Palace terminó con el invicto del Liverpool en la última del partido

Controló la pelota con la pierna izquierda y con esa misma definió ante el primer palo para vencer la resistencia de Marco Carnesecchi para desatar la euforia en el Allianz Stadium. De esta manera el defensor vallecaucano logró su primer gol en el fútbol italiano.

Durante las dos temporadas en el Hellas Verona no había podido convertir, por lo que su grito de gol en Turín fue doblemente significativo. Además, fue apenas la segunda anotación de su carrera profesional, tras aquella que logró en Atlético Nacional, el club en el que se formó y debutó.

Hasta ese momento, el partido había sido adverso para la ‘Vecchia Signora’. Atalanta se había puesto en ventaja en el cierre del primer tiempo gracias a Kamaldeen Sulemana. En el complemento, los de Bérgamo jugaron con un hombre menos tras la expulsión de Marten de Roon.

El empate mantiene a la Juventus, bajo la conducción del técnico croata Igor Tudor, invicto y en la pelea por la parte alta de la tabla. Cabal, que puede desempeñarse tanto de lateral izquierdo como de central, se perfila como una pieza valiosa en la rotación defensiva del equipo bianconero.

Este resultado se dio en la antesala de un fin de semana clave para la lucha por el liderato. Napoli, actual puntero, visita este domingo al Milan en San Siro. Los napolitanos buscan ampliar a cuatro puntos la diferencia con la Juventus, mientras que los rossoneri esperan superarla por una unidad.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Temas recomendados:

Juan David Cabal

Juventus

Serie A

Atalanta

Juan Cabal

Juventus vs. Atalanta

Gol de Cabal

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.