Juan David Cabal salvó un punto para la Juventus en el último minuto: video

Juan David Cabal vivió este sábado una jornada inolvidable en Turín. El defensor colombiano, quien viene de superar una delicada lesión de rodilla, marcó en el último minuto el gol que le dio el empate 1-1 a la Juventus frente a Atalanta por la fecha 5 de la Serie A italiana.

El antioqueño ingresó al campo en el minuto 76, en lo que era apenas su segunda aparición oficial desde su regreso. Y no tardó en hacerse notar. Apenas dos minutos después, en medio de la presión juventina por rescatar un punto, encontró la oportunidad de marcar y no la desaprovechó.

EMPATA LA JUVE CON PRESENCIA CAFETERA: Juan Cabal marcó el 1-1 de la Vecchia Signora ante Atalanta.



Controló la pelota con la pierna izquierda y con esa misma definió ante el primer palo para vencer la resistencia de Marco Carnesecchi para desatar la euforia en el Allianz Stadium. De esta manera el defensor vallecaucano logró su primer gol en el fútbol italiano.

Durante las dos temporadas en el Hellas Verona no había podido convertir, por lo que su grito de gol en Turín fue doblemente significativo. Además, fue apenas la segunda anotación de su carrera profesional, tras aquella que logró en Atlético Nacional, el club en el que se formó y debutó.

Hasta ese momento, el partido había sido adverso para la ‘Vecchia Signora’. Atalanta se había puesto en ventaja en el cierre del primer tiempo gracias a Kamaldeen Sulemana. En el complemento, los de Bérgamo jugaron con un hombre menos tras la expulsión de Marten de Roon.

El empate mantiene a la Juventus, bajo la conducción del técnico croata Igor Tudor, invicto y en la pelea por la parte alta de la tabla. Cabal, que puede desempeñarse tanto de lateral izquierdo como de central, se perfila como una pieza valiosa en la rotación defensiva del equipo bianconero.

Este resultado se dio en la antesala de un fin de semana clave para la lucha por el liderato. Napoli, actual puntero, visita este domingo al Milan en San Siro. Los napolitanos buscan ampliar a cuatro puntos la diferencia con la Juventus, mientras que los rossoneri esperan superarla por una unidad.

