EN VIVO | Santa Fe y Medellín empatan 0-0 en los cuartos de la Copa BetPlay

El león, que ganó en la ida que se jugó en el Atanasio, busca en Techo la clasificación a semifinales.

Fernando Camilo Garzón
02 de octubre de 2025 - 01:16 a. m.
Santa Fe y Medellín buscan un lugar en semifinales de la Copa BetPlay.
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda
Santa Fe y Medellín definen en la noche de este miércoles, en Bogotá, al primer semifinalista de la Copa BetPlay 2025, torneo del cual Atlético Nacional es el actual campeón.

Cardenales y poderosos, que además fueron los finalistas del primer semestre en la Liga BetPlay cuando el león ganó su décima estrella, chocan en el Estadio de Techo en un partido que dejará solo un equipo en pie, mientras que el otro tendrá que despedirse de sus aspiraciones.

La ida ya se jugó hace una semana, en el Atanasio Girardot, en un encuentro que el visitante ganó 2-1 y que significó el adiós de Jorge Bava, quien se fue para Cerro Porteño. Ahora, con ese resultado, los bogotanos parten con ventaja y esperan clasificar a las semifinales. ¿Quién ganará el duelo?

Siga acá, y en vivo, el minuto a minuto del partido entre Santa Fe y Medellín

Hace 5 horas

Medellín tuvo la primera

⏱️ MINUTO 12′ | 🔴⚪ SAN 0-0 DIM 🔵🔵 |🌎GLOBAL: 2-1 | Weimar Asprilla protagonizó un atajadón ante un cabezazo de Medellín. El arquero santafereño mandó la pelota al tiro de esquina.

Hace 5 horas

Primeros minutos

⏱️ MINUTO 10′ | 🔴⚪ SAN 0-0 DIM 🔵🔵 |🌎GLOBAL: 2-1 | El primer tramo del partido no tiene dueño. Los dos equipos, por el momento, se disputan el dominio. Sin embargo, ninguno todavía ha logrado generar acciones de peligro. El partido se pelea, especialmente, en la mitad de la cancha.

Actualización claveHace 5 horas

¡Empezó el partido!

⏱️ MINUTO 0′ | 🔴⚪ SAN 0-0 DIM 🔵🔵 |🌎GLOBAL: 2-1 | ¡Ya se juega en Techo! Santa Fe busca las semifinales de la Copa BetPlay, pero DIM quiere aguarle la fiesta.

Hace 5 horas

¿Por qué se juega en Techo?

El partido entre Santa Fe y Medellín por la vuelta de los cuartos de final de la Copa BetPlay se juega en el estadio Metropolitano de Techo porque El Campín fue prestado para el concierto de Luis Alfonso, programado para el 4 de octubre. La logística del evento exigió que desde varios días antes se iniciaran las adecuaciones del escenario, incluyendo el ingreso de tractomulas y la instalación del montaje, lo que hizo imposible que el estadio estuviera disponible para el compromiso. Por eso, Santa Fe debió trasladar su localía al otro escenario de la capital.

Actualización claveHace 5 horas

Esta será la titular de Santa Fe

Actualización claveHace 5 horas

Esta será la titular del DIM

Actualización claveHace 5 horas

¡En media hora empieza el partido!

Solo quedan 30 minutos para el pitazo inicial de la vuelta de los cuartos de final de la Copa BetPlay, partido que enfrentará a Santa Fe contra Medellín. La ventaja la trae el león, que ganó 2-1 la ida. El juego está programado para arrancar a las 8:00 p.m.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

