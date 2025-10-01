EN VIVO | Santa Fe y Medellín empatan 0-0 en los cuartos de la Copa BetPlay

Santa Fe y Medellín buscan un lugar en semifinales de la Copa BetPlay. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Santa Fe y Medellín definen en la noche de este miércoles, en Bogotá, al primer semifinalista de la Copa BetPlay 2025, torneo del cual Atlético Nacional es el actual campeón.

Cardenales y poderosos, que además fueron los finalistas del primer semestre en la Liga BetPlay cuando el león ganó su décima estrella, chocan en el Estadio de Techo en un partido que dejará solo un equipo en pie, mientras que el otro tendrá que despedirse de sus aspiraciones.

La ida ya se jugó hace una semana, en el Atanasio Girardot, en un encuentro que el visitante ganó 2-1 y que significó el adiós de Jorge Bava, quien se fue para Cerro Porteño. Ahora, con ese resultado, los bogotanos parten con ventaja y esperan clasificar a las semifinales. ¿Quién ganará el duelo?

Siga acá, y en vivo, el minuto a minuto del partido entre Santa Fe y Medellín

⏱️ MINUTO 12′ | 🔴⚪ SAN 0-0 DIM 🔵🔵 |🌎GLOBAL: 2-1 | Weimar Asprilla protagonizó un atajadón ante un cabezazo de Medellín. El arquero santafereño mandó la pelota al tiro de esquina.

⏱️ MINUTO 10′ | 🔴⚪ SAN 0-0 DIM 🔵🔵 |🌎GLOBAL: 2-1 | El primer tramo del partido no tiene dueño. Los dos equipos, por el momento, se disputan el dominio. Sin embargo, ninguno todavía ha logrado generar acciones de peligro. El partido se pelea, especialmente, en la mitad de la cancha.

⏱️ MINUTO 0′ | 🔴⚪ SAN 0-0 DIM 🔵🔵 |🌎GLOBAL: 2-1 | ¡Ya se juega en Techo! Santa Fe busca las semifinales de la Copa BetPlay, pero DIM quiere aguarle la fiesta.

El partido entre Santa Fe y Medellín por la vuelta de los cuartos de final de la Copa BetPlay se juega en el estadio Metropolitano de Techo porque El Campín fue prestado para el concierto de Luis Alfonso, programado para el 4 de octubre. La logística del evento exigió que desde varios días antes se iniciaran las adecuaciones del escenario, incluyendo el ingreso de tractomulas y la instalación del montaje, lo que hizo imposible que el estadio estuviera disponible para el compromiso. Por eso, Santa Fe debió trasladar su localía al otro escenario de la capital.

La nómina del León 🦁 para el partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa BetPlay 🏆#VamosSantaFe 🇮🇩 pic.twitter.com/vy2TKAzhlC — Independiente Santa Fe (@SantaFe) October 2, 2025

[🔴🔵] Nuestra nómina para esta noche de Copa en Bogotá.

Presentada por JFK Cooperativa Financiera pic.twitter.com/A0PgIp4w15 — DIM (@DIM_Oficial) October 1, 2025

Solo quedan 30 minutos para el pitazo inicial de la vuelta de los cuartos de final de la Copa BetPlay, partido que enfrentará a Santa Fe contra Medellín. La ventaja la trae el león, que ganó 2-1 la ida. El juego está programado para arrancar a las 8:00 p.m.

