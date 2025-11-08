Junior sufrió en Bogotá, pero selló su clasificación a los cuadrangulares en liga

Con un hombre menos desde el primer tiempo y gracias a las atajadas de Mauro Silveira, Junior igualó 1-1 frente a Fortaleza en el estadio de Techo y aseguró su presencia en la siguiente fase de la Liga BetPlay 2025-II. Foto: Junior F.C

Junior de Barranquilla logró el objetivo de clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-II, aunque lo hizo con más angustia que brillo. El equipo de Alfredo Arias empató 1-1 con Fortaleza CEIF en el estadio de Techo, en un partido que se complicó desde muy temprano por la expulsión de José Cuenú y en el que su arquero, Mauro Silveira, terminó siendo figura.

Apenas a los cinco minutos, Junior encontró la ventaja en una jugada construida por la banda derecha. Bryan Castrillón envió un centro que atravesó el área y, tras una segunda pelota levantada por Javier Báez desde el sector opuesto, el defensor José Cuenú remató de cabeza al palo. El rebote lo tomó José Enamorado, que definió con precisión ante el arquero Jordan García para poner el 0-1. Era un inicio ideal para el conjunto barranquillero, que parecía tener el control.

Sin embargo, Fortaleza fue encontrando espacios y equilibró el trámite con velocidad y decisión. Al minuto 14, Andrés Arroyo avisó con un remate cruzado que pasó cerca del arco de Silveira. Ocho minutos más tarde, Kelvin Flórez probó con un derechazo potente luego de intentar una chilena, obligando al arquero uruguayo a una gran intervención. En medio de esa reacción, llegó el golpe que cambió el rumbo del juego: Cuenú, autor del primer gol, vio la segunda tarjeta amarilla por una falta innecesaria y dejó a Junior con diez hombres antes de la media hora.

A partir de ahí, el conjunto bogotano se adueñó del balón y del terreno. Fortaleza presionó con intensidad, aprovechando la superioridad numérica. Arroyo volvió a tener una opción clara al 38’, y poco después Luis Escorcia estremeció el palo con un potente disparo desde fuera del área. La insistencia tuvo premio justo antes del descanso, cuando Emilio Aristizábal tomó la pelota en el área y, con un derechazo raso y bien colocado, venció a Silveira para sellar el 1-1 antes del entretiempo.

En la segunda mitad, Fortaleza mantuvo la iniciativa y continuó generando peligro. Flórez y Escorcia probaron nuevamente a Silveira, que respondió con seguridad para evitar la remontada. A medida que avanzaban los minutos, Junior se replegó con orden y buscó salir rápido al contragolpe, aunque sin mucha claridad. El cansancio se notó en el conjunto barranquillero, que priorizó el resultado sobre el juego.

El tramo final del partido fue todo del local. Fortaleza, empujado por su público, estuvo cerca de lograr la hazaña al minuto 72, cuando Aristizábal ganó en el aire y cabeceó con dirección al arco, pero otra vez se encontró con la respuesta salvadora de Silveira. El guardameta rojiblanco fue clave para sostener el empate y asegurar el punto que necesitaban para sellar su clasificación matemática a la fase final del torneo.

El pitazo final dejó sensaciones opuestas. En Junior, alivio por haber cumplido el objetivo, aunque con la preocupación de haber mostrado una versión frágil, especialmente en defensa y control de juego. Fortaleza, por su parte, se fue con la frustración de no haber podido aprovechar su dominio y perder terreno en la pelea por el punto invisible.

Con este resultado, Junior llega a la última fecha con el boleto asegurado y la posibilidad de mejorar su posición en la tabla cuando frente a Atlético Nacional en Barranquilla. Fortaleza, buscará cerrar una campaña brillante con frente a Unión Magdalena en Santa Marta.

