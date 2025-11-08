¡Empate con sabor a derrota! Arsenal igualó 2-2 con Sunderland

A pesar de la igualdad, el equipo dirigido por Mikel Arteta atraviesa un buen estado de forma: líder en la Premier League y en la Champions. Foto: EFE - LUIS TEJIDO

Arsenal dejó escapar este sábado la victoria en el último suspiro. El equipo londinense, único puntero de la Premier League, empató 2-2 con Sunderland en un partido lleno de emociones. Los dirigidos por Mikel Arteta suman ahora 26 de 33 puntos posibles, manteniéndose en la cima, pero con un sabor amargo por cómo se les escapó el triunfo sobre el final.

El encuentro comenzó cuesta arriba para Arsenal, que sufrió con la intensidad del local en el Estadio de la Luz. El defensa irlandés Daniel Ballard abrió el marcador con un remate imposible para el arquero español David Raya, encendiendo la ilusión de Sunderland, que está firmando una gran campaña y se ubica tercero con 19 puntos, los mismos que Manchester City, que jugará este domingo.

Sin embargo, el equipo de Arteta reaccionó con jerarquía en la segunda mitad. El empate llegó gracias a Bukayo Saka, quien al minuto 54 igualó el marcador. Veinte minutos más tarde, Leandro Trossard puso el 2-1 con un golazo que parecía sentenciar el encuentro.

Sin embargo, todo puede pasar en la Premier League, y cuando el reloj se acercaba al final del partido, apareció Brian Brobbey, al 90+3, para empujar el balón y decretar el 2-2 final. Con esto, Arsenal corta su racha de cuatro victorias al hilo y suma su segundo empate en el campeonato inglés.

Próximos partidos de Arsenal

A Arsenal se le avecina una semana decisiva. El equipo de Mikel Arteta enfrentará un calendario exigente que pondrá a prueba su liderazgo en la Premier League y su solidez en Europa.

Primero, recibirá a Tottenham el 23 de noviembre, cuarto en la tabla, en un nuevo capítulo del clásico del norte de Londres. Luego, se medirá contra el Bayern Múnich de Luis Díaz por la Champions League, un duelo que promete ser de alto voltaje en el Emirates Stadium.

Y como si fuera poco, pocos días después deberá visitar a Chelsea en Stamford Bridge, el actual campeón del mundo. Tres partidos en menos de ocho días que pueden marcar el rumbo de la temporada para un Arsenal que busca mantenerse en la cima.

