En fotos: la goleada 5-1 de Millonarios sobre Deportivo Pereira en el estadio El Campín

Millonarios jugó y ganó un partido como hace mucho no lo hacía, todo esto previo al compromiso en la Copa Sudamericana contra Atlético Nacional en Medellín.

Daniel Montoya Ardila y Camilo Suárez
27 de febrero de 2026 - 04:50 a. m.
Beckham David Castro fue la gran figura del encuentro con dos asistencias y un gol.
Foto: Camilo Suárez

Hizo todo bien Millonarios esta noche en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. El club capitalino le regaló, como hace mucho que no ocurría, un partido redondo a sus hinchas, quienes nunca dejaron de ir al coloso de la 57, esperando que un día su equipo volviera a ser el mismo.

Desde el golazo de tiro libre de Sebastián Valencia, pasando por el estreno goleador de Mateo García, hasta la figura del compromiso, Beckham David Castro, Millos hizo todo para llegar en la mejor forma posible a ese importante duelo por Copa Sudamericana contra Atlético Nacional en el Atanasio Girardot.

Un momento bisagra en la temporada que el Ballet Azul afrontará después de golear 5-1 a Deportivo Pereira en Bogotá, pero más importante aún, en el punto más alto de su rendimiento colectivo. Algo que se evidenció durante los 90 minutos en el estadio El Campín y no sembró casi ninguna duda al respecto.

Tal vez lo único que se le puede achacar al Embajador fue su pasiva actitud después de ponerse 5-0 en el marcador. En ese momento, Sergio Mosquera tocó el balón con la mano en el área, lo que terminaría derivando en un penal para Pereira. Una acción convertida en anotación por Marco Pérez.

Está claro que Nacional llega mejor que Millonarios al encuentro continental, es el que tiene la constelación de estrellas y es el favortivo para avanzar a fase de grupos. Pero con sus armas, el equipo azul luchará, competirá y jugará para quedarse con este importante partido en la capital antioqueña.

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Por Camilo Suárez

Periodista de la Universidad del Rosario con mención en sociología. Interesado en temas sobre deporte, música y cultura.

