Esta es la enorme diferencia de goles entre Dayro Moreno y Radamel Falcao García

Dayro Mauricio Moreno Galindo, delantero del Once Caldas, en el partido ante Millonarios por la fecha 18 de la Liga Betplay 2025-II. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Dayro Moreno no para de romper récords en el fútbol colombiano. Con su gol de penal al minuto 90+2 con Once Caldas frente a Boyacá Chicó por la novena jornada de la Liga Betplay 2026-I, el delantero tolimense llegó a 172 anotaciones con Once Caldas, campeón de la Copa Libertadores 2004.

Una cifra que le permite al oriundo de Chicoral convertirse en el nuevo goleador histórico del cuadro albo. Antes de su anotación de ayer, este rótulo le pertenecía al argentino Sergio Galvan Rey, quien llegó a los 171 tantos durante la década de los 2000. Época en la que ganó el trofeo continental.

Moreno ya había superado a Galván Rey como el máximo anotador histórico del Fútbol Profesional Colombiano en 2024. Ese año, Radamel Falcao García aterrizó en el FPC para vestir la camiseta de Millonarios, escuadra de la que es hincha, y convertirse en el jugador tricolor con más goles en la historia.

Dayro Moreno, goleador del FPC

Antes de la llegada de Falcao García a Colombia, este récord le pertenecía a Víctor Hugo Aristizábal, quien se retiró con 346 goles. Sin embargo, al final de la fase de todos contra todos de 2024, Falcao ya había llegado a los 347 tantos.

No obstante, rápidamente Dayro Moreno, quien estaba más lejos en la tabla de goleadores, igualó y superó a Falcao, incluso mientras el Tigre aún marcaba goles con Millos aunque no al mismo ritmo goleador del delantero del Once.

El tiempo pasó y la irregularidad tanto de partidos como de goles de Radamel Falcao García en la Liga Betplay le permitió a Moreno tomar una ventaja de más de 20 goles. Exactamente 22 con su última anotación este viernes.

Goleadores colombianos históricos

Futbolista Goles Estado 1 Dayro Moreno 379 Activo 2 Falcao García 357 Activo 3 Víctor Hugo Aristizábal 346 Retirado 4 Carlos Bacca 345 Lesionado 5 Juan Pablo Ángel 291 Retirado

¿Podrá alcanzar Falcao a Dayro Moreno?

El atacante albiazul de 40 años parece ser el jugador más próximo a igualar los 22 goles que lo separan de Moreno. Pero lo cierto es que es una tarea complicada teniendo en cuenta el promedio goleador del Tigre desde que llegó a Millonarios.

Sin embargo, la importancia de Radamel Falcao en el club capitalino y su aparición en partidos importantes, como lo demostró en sus dos ciclos anteriores, podrían irlo acercando a los 379 goles de Dayro Moreno.

La primera oportunidad será el próximo miércoles 4 de marzo de 2026 cuando Millos busque un cupo en la fase de grupos de la Copa Sudamericana contra Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, Antioquia.

