Escándalo en Pasto: presidente denuncia amaño de partidos en su propio plantel

Deportivo Pasto atraviesa un presente deportivo complicado y es último en la Liga BetPlay Dimayor.

La crisis deportiva que vive el Deportivo Pasto tomó este miércoles un rumbo mucho más delicado. Horas antes del partido frente al América, el presidente Óscar Casabón denunció públicamente que al menos cinco jugadores del plantel profesional estarían implicados en un presunto amaño de partidos.

“Tengo testigos de la reunión que sostuve esta mañana con los jugadores, y ellos saben que les di el tiempo suficiente, mirándolos a la cara, para que hablaran. No recibí ningún tipo de expresión de absolutamente nada. Eso me llena a mí de más tristeza, porque el que calla también es cómplice”, expresó.

El directivo no reveló los nombres de los futbolistas señalados ni detalles más precisos en los que se habría presentado la manipulación de resultados, aunque dio a entender que uno de los implicados haría parte de la categoría Sub-20 y ninguno es extranjero.

“Tengo mucha tristeza y mucha decepción, porque yo ya no los llamo líderes. Los pseudolíderes solo sirven para ir a cobrar, no sirven para encarar con berraquera los problemas de verdad”, añadió Casabón, quien estuvo acompañado por Camilo Ayala, técnico del plantel, y por Bernardo Guerrero, oficial de integridad del club.

El dirigente aseguró que ya prepara una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación y que las sospechas vienen desde hace varias fechas. No es la primera vez que la Liga BetPlay enfrenta denuncias de este tipo, pues casos similares fueron expuestos en Patriotas y Envigado el año pasado.

“Lo sospechaba desde el partido con Chicó, comenzaron a evidenciarse situaciones de juego raras, resultados que uno no entiende. Después, partido a partido, Medellín, Cali. Hoy supuestamente íbamos a ir perdiendo 2-0 en el primer tiempo, igual que contra el Cali, esa era la apuesta”, denunció.

Deportivo Pasto, que ocupa el último lugar en la Liga BetPlay con apenas 10 puntos, llegó a cuatro partidos sin ganar tras la derrota ante América —duelo pendiente de la fecha 3 de la Liga BetPlay—, sellada con los tantos de Nicolás Gil (en propia puerta) y Rafael Carrascal.

“Este tema o se comienza a erradicar hoy o el equipo se friega. Yo no voy a exponer al club de nuestra región por cinco o diez jugadores”, concluyó Casabón. “No voy a exponer el equipo de nuestra región ni por dos, ni por cinco, ni por 10, ni por 20, ni por 30, ni por 40 jugadores de fútbol”.

