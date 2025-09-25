Logo El Espectador
¡Oficial! Jorge Bava no va más como técnico de Independiente Santa Fe: las razones

El técnico uruguayo renunció al club albirrojo y ya tendría todo arreglado con Cerro Porteño de Paraguay.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
25 de septiembre de 2025 - 01:44 a. m.
Exfutbolista y entrenador uruguayo que dirige a Santa Fe, en el partido ante Junior por la fecha dieciocho de la Liga Betplay 2025-I.
Foto: Óscar Pérez
Independiente Santa Fe anunció la salida de su entrenador Jorge Bava, apenas minutos después de lograr una importante victoria como visitante 2-1 ante Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot por el juego de ida de los cuartos de final de la Copa BetPlay 2025.

En un comunicado oficial emitido este 24 de septiembre, el club capitalino informó: “Pese a los deseos y los esfuerzos realizados desde el club, hemos aceptado la renuncia del director técnico Jorge Bava y su equipo de trabajo”.

La institución cardenal aprovechó para agradecer al estratega uruguayo, quien ya tendría todo arreglado con Cerro Porteño de Paraguay: “Extendemos nuestros agradecimientos al profesor y colaboradores durante este tiempo, les deseamos éxitos en sus futuros proyectos profesionales”.

¿Quién quedó a cargo de Santa Fe?

Mientras se define un nuevo cuerpo técnico, Santa Fe confirmó que Francisco López y Grigori Méndez estarán a cargo del plantel profesional masculino de manera interina: “Oportunamente y a través de nuestros canales oficiales informaremos cualquier novedad”, añadió el comunicado.

El mensaje a la hinchada

El mensaje también estuvo dirigido a la hinchada albirroja, resaltando el respaldo durante la temporada: “Queremos agradecer a nuestra hinchada por el acompañamiento y apoyo. Continuaremos trabajando en la conformación del equipo para la Conmebol Libertadores 2026.

De esta forma, la salida de Bava marca un nuevo giro en la temporada de Santa Fe, que ahora tendrá que afrontar el cierre del semestre con un nuevo proyecto.

Así fue la victoria de Santa Fe contra Medellín

