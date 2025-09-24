Así va la Copa Libertadores 2025 tras la eliminación de River Plate ante Palmeiras

José Manuel López de Palmeiras celebra un gol este miércoles, en un partido de cuartos de final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y River Plate en el estadio Allianz Parque, en Sao Paulo (Brasil). Foto: EFE - Sebastião Moreira

Palmeiras confirmó este miércoles su poderío continental al derrotar 3-1 a River Plate en la llave más ardiente de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, con lo que avanzó junto a Racing a unas semis que esperan los ganadores de Liga de Quito vs. São Paulo y Flamengo vs. Estudiantes.

El once paulista ratificó la hegemonía de los clubes brasileños de la última década frente a un River que inquietó con un gol tempranero de “Maxi” Salas (8′), pero que al final se fue derrumbando ante el carácter copero que el Verdão también había mostrado en la ida, que ganó 2-1.

El portugués Abel Ferreira, arquitecto de los títulos continentales de 2020 y 2021, sigue escribiendo una década memorable que deja a Palmeiras en la cima de Sudamérica.

River se ilusionó con un primer tiempo que dejó la serie igualada, lo que fue impacientando a la afición paulista hasta que su estrella Vitor Roque empató al minuto 51.

El argentino José Manuel López (90+1′ y 90+4′), otra máquina incansable en el ataque, terminó de liquidar 4-2 en el global a un River ya frustrado que no pudo reaccionar ante el mejor equipo de la fase de grupos.

Palmeiras subraya así su papel como protagonista continental y sigue justificando el valor de una plantilla que superaría los 200 millones de dólares, según Transfermarkt.

Fichajes de primer nivel como Andreas Pereira y Vitor Roque, el más caro en la historia del fútbol suramericano (25,5 millones de euros), fueron claves en la serie contra el Millonario.

Así quedó el cuadro tras la eliminación de River Plate

Las llaves de semis empiezan desde ya a alimentar el morbo por el palmarés continental histórico que está en juego entre Argentina, que tiene 25 títulos, y Brasil, que ha levantado el trofeo 24 veces.

