Así fue la tanda de penaltis que dejó afuera a Once Caldas de la Copa Sudamericana

El Blanco-Blanco no pudo sostener la ventaja en el marcador global y terminó cediendo la clasificación desde los doce pasos en el Palogrande.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
25 de septiembre de 2025 - 03:47 a. m.
Jugadores de Once Caldas se lamentan este miércoles, al perder en la ronda de penaltis un partido de cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Once Caldas e Independiente del Valle en el estadio Palogrande en Manizales (Colombia).
Jugadores de Once Caldas se lamentan este miércoles, al perder en la ronda de penaltis un partido de cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Once Caldas e Independiente del Valle en el estadio Palogrande en Manizales (Colombia).
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda
Independiente del Valle se clasificó este miércoles a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 al vencer en definición por penaltis por 5-4 de visita al Once Caldas.

El club ecuatoriano, que había perdido 2-0 en Quito hace siete días, logró igualar el marcador global en el estadio Palogrande de Manizales con un doblete de Michael Hoyos.

De esa manera, la serie se decidió desde los doce pasos donde el equipo ecuatoriano anotó cinco de sus seis remates y el Once Caldas solo cuatro.

En la tanda de penaltis, los tantos de los ecuatorianos fueron obra de Juan Cazares, Jhegson Méndez, Richard Schunke, Claudio Spinelli y Layan Loor, que anotó el gol de la clasificación, y erró Renato Ibarra.

Por Once Caldas, anotaron Dayro Moreno, Luis Felipe Gómez, Michael Barrios y Mateo García, mientras que fallaron Robert Mejía y el portero James Aguirre, que no pudo rematar cómodo porque el césped estaba blando y se levantó cuando iba a patear.

En semifinales, Independiente del Valle enfrentará al Atlético Mineiro, que más temprano eliminó al Bolívar de La Paz.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

