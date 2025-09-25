Así fue la tanda de penaltis que dejó afuera a Once Caldas de la Copa Sudamericana

Escucha este artículo
Independiente del Valle se clasificó este miércoles a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 al vencer en definición por penaltis por 5-4 de visita al Once Caldas.
El club ecuatoriano, que había perdido 2-0 en Quito hace siete días, logró igualar el marcador global en el estadio Palogrande de Manizales con un doblete de Michael Hoyos.
Los penaltis entre Once Caldas e Independiente del Valle
De esa manera, la serie se decidió desde los doce pasos donde el equipo ecuatoriano anotó cinco de sus seis remates y el Once Caldas solo cuatro.
En la tanda de penaltis, los tantos de los ecuatorianos fueron obra de Juan Cazares, Jhegson Méndez, Richard Schunke, Claudio Spinelli y Layan Loor, que anotó el gol de la clasificación, y erró Renato Ibarra.
Por Once Caldas, anotaron Dayro Moreno, Luis Felipe Gómez, Michael Barrios y Mateo García, mientras que fallaron Robert Mejía y el portero James Aguirre, que no pudo rematar cómodo porque el césped estaba blando y se levantó cuando iba a patear.
En semifinales, Independiente del Valle enfrentará al Atlético Mineiro, que más temprano eliminó al Bolívar de La Paz.
