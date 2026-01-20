Este es el impresionante registro de Independiente Santa Fe previo a la Superliga

Hugo Rodallega, figura y referente de Independiente Santa Fe. Foto: Independiente Santa Fe

Independiente Santa Fe ha jugado cuatro finales de Superliga en Colombia. En las cuatro disputas por el título ha resultado ganador. Un récord que solo es comparable con las ocho finales de Copa Colombia de Nacional.

Un registro que, al menos desde las estadísticas, pone contra las cuerdas a Junior de Barranquilla de cara a la definición de este miércoles. Nunca ha importado si Santa Fe termina de local o de visitante, empata o pierde el partido de ida; la escuadra “cardenal” siempre se ha coronado campeona.

Su idilio con esta competición comenzó hace 12 años cuando un solitario gol de Carlos Valdés frente a su clásico rival le dio su primera Superliga de la historia. Un trofeo que se repite muchas veces en las vitrinas albirojas.

Segunda Superliga de Santa Fe

En aquella ocasión, 27 de enero de 2013, Santa Fe venció a Millonarios 1-0 en el estadio El Campín de Bogotá. El partido de ida había terminado 2-1 a favor de los santafereños, lo que condicionó el encuentro de vuelta.

Dos años después, Santa Fe ostentaba el rótulo de campeón de Colombia conseguido en la Liga Postobón 2014-II. Ese hecho le concedió la posibilidad de disputar la Superliga de 2015 contra Atlético Nacional.

Ambos equipos tenían en su palmarés un título de este torneo, por lo que quien ganara avizoraría como el más ganador del campeonato. Finalmente, la copa quedó en manos de Independiente Santa Fe gracias a un global de 3-2.

Tercera Superliga de Santa Fe

En 2017, “El León” volvió a una final de Superliga, esta vez contra el Deportivo Independiente Medellín. El equipo antioqueño ganó la Liga Águila 2016-I y por fin consiguió su sexto título en el futbol profesional colombiano.

Durante el partido de ida, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, ambos clubes empataron sin goles, dejando todo para la vuelta en la capital del país. Esta fue el 29 de enero y se resolvió, de nuevo, con un solitario gol.

En el minuto 79, Andrés Mosquera tuvo el infortunio de marcar en propia puerta, dándole la ventaja al conjunto “cardenal”. Finalmente, Independiente Santa Fe completó tres finales de Superliga jugadas y ganadas.

Cuarta Superliga de Santa Fe

Por último, en 2021, luego de un 2020 atípico con un solo torneo, la escuadra capitalina regresó a la Superliga por su subcampeonato de Liga frente a América de Cali. Precisamente contra el equipo “escarlata” disputó este torneo.

La ida se disputó en la Sucursal del Cielo con resultado final de 2-1 a favor de Santa Fe. La vuelta también se resolvió a favor del conjunto albirojo, esta vez 3-2, consagrando a los santafereños por cuarta vez campeones de la Superliga.

Con este título, Independiente Santa Fe es el máximo ganador de este campeonato junto a Atlético Nacional. Una paridad que el rojo bogotano querrá romper este miércoles frente a Junior con su gente y en su ciudad.

Santa Fe vs. Junior: Superliga BetPlay 2026

Fecha: miércoles 21 de enero

Lugar: estadio El Campín, Bogotá

Hora: 7:30 p.m.

Canal: Win+ Futbol

