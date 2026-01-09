Figura de la selección de Colombia sueña con comprar a Real Cartagena: “soy hincha a morir”

En medio de un nuevo año en la segunda división y mientras arma su plantel para 2026, Real Cartagena recibió una inesperada declaración de una de las figuras de Colombia en los últimos meses. Foto: Jose Vargas Esguerra

Real Cartagena cumplirá en 2026 trece años consecutivos en la segunda división del fútbol profesional colombiano y no ha podido levantar cabeza. La permanencia prolongada ha desgastado a su hinchada y que no ha logrado revertirse pese a inversiones ambiciosas y planteles competitivos.

Uno de sus seguidores más reconocidos en los últimos días, por sus destacadas actuaciones y las publicaciones con alusión al equipo cartagenero, es Jorge Carrascal. El mediocampista de la selección de Colombia confesó en las últimas horas su intención de comprar Real Cartagena, un anhelo que explicó desde la cercanía emocional y su fanatismo.

En diálogo con el medio PrimerTiempo, Carrascal habló como hincha, como cartagenero y como alguien mantiene firme su vínculo con el club de su ciudad. “Ese es mi sueño, la verdad. Para eso estoy trabajando… Soy hincha del Real Cartagena a morir, siempre desde niño”, afirmó el jugador, que incluso reveló que mantiene amistad con integrantes de la barra organizada del equipo.

Carrascal decidió pasar las fiestas de fin de año en Cartagena, rodeado de su familia, y desde allí compartió imágenes en redes sociales con la camiseta auriverde, besando el escudo del Real Cartagena. Gestos simples, pero potentes en una ciudad que hace años espera señales de futuro para su club.

No es la primera vez que el nombre de Carrascal se asocia con el equipo heroico. En entrevistas anteriores, el volante había manifestado su intención de retirarse en el Real Cartagena.

El presente de Carrascal en Flamengo

La confesión sobre el Real Cartagena llega en uno de los mejores momentos de la carrera de Carrascal. En Flamengo, el colombiano se consolidó como una pieza importante para Filipe Luís, entrenador que recientemente renovó su contrato y que lo considera clave para el funcionamiento del equipo campeón de América.

El volante de 27 años se adaptó con rapidez al fútbol brasileño y su continuidad nunca estuvo realmente en duda. Desde el entorno del jugador tampoco existía interés en una salida, especialmente en un año que será determinante por la Copa del Mundo de 2026, torneo para el que Carrascal tiene opciones reales de ser convocado.

Su rendimiento despertó interés en Europa. Desde Brasil se informó que Napoli presentó una oferta cercana a los 20 millones de euros, que fue rechazada por Flamengo. El club carioca solo negociará si llega una propuesta superior a la cláusula de rescisión, fijada en 40 millones de euros. Marsella también realizó acercamientos, impulsado por el interés de Roberto De Zerbi, pero sin éxito.

“Tenemos jugadores que han tenido ofertas de más dinero de equipos europeos y Flamengo logró retenerlos”, explicó recientemente Filipe Luís.

Mientras su presente se juega en Río de Janeiro, Carrascal cierra sus vacaciones en Cartagena, ciudad donde fue condecorado por la Gobernación de Bolívar y desde la que volverá a Brasil para preparar un 2026 que lo consolide para el Mundial 2026.

