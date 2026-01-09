Logo El Espectador
¿Qué pasa con la recuperación de Mayra Ramírez? La entrenadora de Chelsea se pronunció

La delantera colombiana avanza en la fase final de recuperación de su lesión en el tendón de la corva y ya volvió a entrenar en las instalaciones del club.

Juan Carlos Becerra
09 de enero de 2026 - 09:59 p. m.
Foto: Chelsea Football Club Women
Chelsea empieza a ver luz al final del camino recuperatorio de Mayra Ramírez. Tras más de tres meses fuera de competencia, la delantera colombiana se encuentra en la fase final para retomar la acción tras la lesión en el tendón de la corva que sufrió en septiembre, durante la pretemporada.

De acuerdo con a entrenadora del equipo, Sonia Bompastor, la delantera ya volvió a entrenar en las instalaciones del equipo y habló de un posible regreso a la canchas de Inglaterra.

En la previa del partido frente a West Ham, la técnica francesa explicó el momento que atraviesa la atacante y fue prudente con los tiempos. “Mayra ya está de vuelta en Cobham y también es difícil decir cuándo volverá, pero pronto estará en rehabilitación con el grupo. Así que quizá la semana que viene veamos si tenemos más detalles sobre su regreso al equipo”, afirmó.

La colombiana fue fichada para asumir un rol protagónico en ataque ante la baja de Sam Kerr y respondió con cifras sólidas: 15 goles y 9 asistencias en 46 partidos. Su potencia, capacidad para fijar centrales y lectura del juego la convirtieron rápidamente en una pieza clave del esquema ofensivo.

Ahora, cuando su regreso parece cercano, el escenario es distinto al que dejó en septiembre. Sam Kerr ya volvió a la competencia y suma minutos con 9 partidos disputados, 2 goles y 1 asistencia. Es decir, que la competencia interna por la titularidad, cuando regrese Mayra, no será sencilla.

Bompastor ha consolidado en las últimas semanas un 3-4-3 como sistema base. En ese dibujo, Beever-Jones y Kerr aparecen como nombres fijos en el frente de ataque, mientras que el tercer lugar del tridente ha ido rotando, principalmente por el costado izquierdo, entre Alexia Potter y Alyssa Thompson. En algunos pasajes, la entrenadora también ha optado por jugar con dos puntas, una variante que podría abrirle espacio a Ramírez cuando esté al ciento por ciento.

El cuerpo técnico entiende que, más allá de la urgencia deportiva, la prioridad es que la colombiana complete su recuperación sin recaídas. Por eso, su reintegro al grupo se hará de manera progresiva, primero en entrenamientos y luego, cuando las condiciones estén dadas, en competencia oficial.

En lo colectivo, Chelsea se mantiene en la pelea en la liga inglesa. El equipo es segundo en la tabla con 24 puntos, a seis del líder Manchester City, y este domingo afrontará la fecha 12 frente a West Ham. El partido se jugará desde las 7:00 a. m. y tendrá presencia colombiana en la visita, con Manuela Pavi como una de las jugadoras a seguir.

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

