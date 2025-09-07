No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
España y Bélgica se lucen con goleadas en su camino al Mundial 2026: video

Los españoles silenciaron Turquía con un 0-6 y los belgas repitieron la misma goleada frente a Kazajistán.

Agencia AFP
08 de septiembre de 2025 - 02:44 a. m.
Pedri de España celebra el gol del 0-1 durante el partido de fútbol del Grupo E de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Turquía y España en Konya, Turquía, el 7 de septiembre de 2025.
Pedri de España celebra el gol del 0-1 durante el partido de fútbol del Grupo E de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Turquía y España en Konya, Turquía, el 7 de septiembre de 2025.
Foto: EFE - ERDEM SAHIN
España, que goleó 0-6 en Turquía, y Bélgica, victoriosa en casa ante Kazajistán por el mismo resultado, dieron sendos golpes sobre la mesa este domingo en la fase de clasificación europea para el Mundial 2026, mientras Alemania caminó por la cuerda floja, pero logró vencer a Irlanda del Norte (3-1).

Grupo A: Esforzada victoria

La ‘Mannschaft’, tetracampeona del mundo, pasó parte de su partido en Colonia incapaz de romper el empate a uno ante la modesta selección británica, cuando los tres puntos eran un imperativo para el equipo de Julian Nagelsmann, que comenzó su andadura al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá perdiendo hace tres días en Eslovaquia (2-0).

Con estos tres primeros puntos en la breve campaña de clasificación, Alemania alcanza a su adversario de la noche, que se había impuesto el jueves en Luxemburgo (3-1), pero sigue tres por detrás de Eslovaquia, que logró una valiosa victoria en el Gran Ducado (1-0).

Gracias a los goles de Serge Gnabry (7), Nadiem Amiri (69) y Florian Wirtz (72), los jugadores dirigidos por Julian Nagelsmann corrigieron el rumbo tras el fiasco de Bratislava.

Pero mostraron nuevamente preocupantes signos de fragilidad en defensa, como en el empate de Isaac Price (34) tras un córner.

“Sabíamos que fue una catástrofe el último partido y queríamos hacerlo mejor”, dijo Wirtz a la cadena alemana RTL. “Fue una buena actuación sobre la que definitivamente podemos construir.”

Grupo E: Triplete de Merino

Lejos de los apuros clasificatorios y de los problemas de juego de Alemania, España lanzó un aviso al planeta fútbol con su goleada en el ‘infierno turco’.

Los otomanos, que colideraban el grupo igualados a puntos con La Roja, se estrellaron ante el juego de toque combinado con una elevada intensidad y un gran acierto goleador de los hombres de Luis de la Fuente.

Pedri abrió y cerró la goleada (6, 62), y entre medias, Mikel Merino firmó un triplete (22, 45+1 y 57) y Ferran Torres se apuntó al festival (53) que deja a España líder en solitario de su grupo con tres puntos más que los turcos y que Georgia, que venció 3-0 a la colista Bulgaria.

“Hay mucho que mejorar porque es un equipo que aún puede crecer incluso más allá de mi imaginación. Son insaciables, y ahora ya pensamos en qué debemos hacer para ir a más”, declaró De la Fuente en rueda de prensa.

Grupo G: El récord de Depay

Los favoritos Países Bajos y Polonia, que venían de neutralizarse en Róterdam (1-1), vencieron a Lituania (2-3) y a Finlandia (3-1) respectivamente.

Ambas selecciones colideran la llave con 10 puntos, aunque la Oranje cuenta con un partido menos.

En Kaunas fue protagonista Memphis Depay, que se convirtió en el máximo goleador histórico de Países Bajos. El delantero del Corinthians firmó un doblete para alcanzar los 52 goles con la Oranje y superar a Robin van Persie, que marcó 50 en su carrera.

“Podemos calificar nuestra actuación como muy mala, excepto por Memphis”, reconoció el capitán neerlandés Van Dijk.

Grupo J: De Bruyne renace

El grupo J, uno de los que más igualdad presenta en la pelea por estar en la cita mundialista se vivieron este domingo sendas goleadas: el 6-0 de Bélgica a Kazajistán, y el 5-0 de Macedonia del Norte a Liechtenstein.

Fue el segundo set en blanco seguido para los belgas, que venían de ganar por el mismo resultado a Liechtenstein.

Destacó en Bruselas un inspirado Kevin De Bruyne, autor de dos goles y de dos pases de gol.

En la clasificación, Bélgica (10 puntos) se coloca a la altura de Gales y a un punto de Macedonia, aunque con un partido menos que estas dos naciones, que serán los rivales de los belgas en un mes de octubre decisivo.

Por Agencia AFP

