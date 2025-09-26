Logo El Espectador
Fortaleza alcanzó a Bucaramanga en la cima de la Liga BetPlay

Los goles de Andrés Arroyo y Andrés Amaya le dieron a “Los Amix” tres puntos claves. Neyder Moreno anotó para los leopardos.

Daniel Bello
Daniel Bello
27 de septiembre de 2025 - 03:12 a. m.
Fortaleza venció 2-1 a Bucaramanga en la fecha 13 de la Liga BetPlay Dimayor.
Foto: Atlético Bucaramanga
Fortaleza hizo respetar el Metropolitano de Techo y se impuso 2-1 a Atlético Bucaramanga en la fecha 13 de la Liga BetPlay Dimayor. Con esta victoria Los Amix alcanzaron 24 unidades, las mismas que el conjunto leopardo, que se mantiene como líder del campeonato por diferencia de gol.

El arranque del compromiso tuvo al visitante como protagonista. Los dirigidos por Leonel Álvarez fueron más sólidos, generaron mayor volumen ofensivo y rozaron la apertura del marcador antes del descanso. Fortaleza, en cambio, llegó menos.

Las opciones más claras llegaron en el complemento. A los 47 minutos, Luciano Pons estuvo a punto de romper el cero, pero el palo le negó el grito de gol al Bucaramanga. Acto seguido, Fortaleza aprovechó su oportunidad: Kelvin Flórez asistió y Andrés Arroyo definió para vencer a Aldair Quintana y poner el 1-0.

El conjunto santandereano reaccionó rápido. Al 59, Neyder Moreno controló un rebote al borde del área y sacó un remate que dejó sin respuesta al arquero rival, decretando el empate parcial. La igualdad parecía encaminar el duelo hacia un reparto de puntos, pero la historia tendría un giro final.

Cuando faltaban diez minutos para el cierre del tiempo reglamentario, Andrés Amaya, ingresado desde el banco, se vistió de héroe. El atacante controló la pelota en la media luna y con un remate cruzado puso el 2-1 que desató la celebración de “Los Amix”.

Fortaleza defendió con orden en los últimos minutos y aseguró una victoria clave en sus aspiraciones. Su triunfo los ratifica como la revelación del semestre. Los dirigidos por Sebastián Oliveros aspiran a clasificar a los primeros cuadrangulares semifinales de su historia.

Más temprano, también por la fecha 13 de la Liga BetPlay, Once Caldas goleó 5-2 a Boyacá Chicó en el Palogrande de Manizales, un resultado que significó un respiro tras su eliminación en la Copa Sudamericana a manos de Independiente del Valle.

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

