Once Caldas reaccionó tras quedar fuera de la Sudamericana y goleó al Chicó

Once Caldas se sacudió este viernes del duro golpe sufrido en la Copa Sudamericana y respondió con una goleada. En el arranque de la fecha 13 de la Liga BetPlay, el conjunto manizaleño derrotó 5-2 a Boyacá Chicó en el estadio Palogrande.

El local abrió el marcador sobre el primer cuarto de hora, cuando Kevin Cuesta aprovechó una acción de balón parado para tomar una pelota suelta y definir a quemarropa frente a Darío Denis. El control del partido se consolidó antes del descanso gracias a Robert Mejía, que firmó el 2-0 desde afuera del área.

Para el complemento, Flabio Torres movió el banquillo ajedrezado en busca de reacción, pero apenas reiniciado el juego llegó otro infortunio: Jairo Molina, en su intento por despejar, cometió un autogol. El delantero magdalenense, sin embargo, encontró revancha y marcó el descuento poco después.

La esperanza visitante duró poco, pues al 61 Jefry Zapata, tras un centro preciso de Luis Felipe Gómez, marcó el cuarto gol para el Once. El propio Molina volvió a aparecer al 71 y anotó su doblete personal. Su efectividad en el frente contrastó con la fragilidad defensiva de los ajedrezados.

En el tramo final, Déinner Quiñones ingresó desde el banco y con una asistencia sirvió a Mateo Zuleta el 5-2 definitivo. La visita se quedó con un jugador menos cuando estaba por cumplirse el tiempo regular luego de que Andrés Aedo le entrara con temeridad a Andrés Ibargüen.

Hernán Darío Herrera reservó a varios de sus referentes, entre ellos Dayro Moreno, Mateo García y Jáider Riquett, pero aun así su equipo encontró contundencia ofensiva. Con esta victoria, Once Caldas llegó a 16 puntos y es décimo en la tabla, a un punto del octavo lugar.

El “blanco blanco” pasó página con rapidez tras su eliminación a manos de Independiente del Valle, que lo despidió en penales de la Sudamericana. Ahora, con la Liga y la Copa BetPlay como objetivos, los manizaleños sueñan con darle una alegría a su hinchada tras la ilusión de esta semana.

