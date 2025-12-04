Así es el álbum de Panini para el Mundial: ¿cuántas fichas tendrá y cuándo sale en Colombia?

Esta es la portada del nuevo álbum Panini de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026. Foto: Panini

Panini anunció el álbum de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026. Esta nueva edición, tan especial para los coleccionistas, será el más extenso de la historia, pues se trata de la primera cita orbital con 48 selecciones.

Además, al tener más partidos, también aumentan los estadios sedes que hacen parte de las láminas que los compradores podrán encontrar y adherir a sus álbumes. Una tradición que cobra mayor relevancia por la presencia de Colombia en el Mundial.

Serán 980 figuras, es decir, exactamente 250 más que en el álbum anterior de Catar 2022. Además, las “monas” por sobre también aumentan de cinco a siete, algo esperable teniendo en cuenta el gran aumento en las láminas totales del álbum.

Descubra aquí cuándo podría llegar esta pieza de colección al país y cuánto podrían costar tanto las 112 páginas del álbum, como los sobres. Mención especial, la lámina de James Rodríguez en Brasil 2014 hizo parte del video de presentación.

Introducing the Canada and United States cover for the FIFA World Cup 2026™ sticker collection!

¿Cuándo llega el álbum del Mundial a Colombia?

Aunque ni Panini ni la FIFA fueron claros en la fecha de lanzamiento oficial del álbum, se podría esperar que fuese en una fecha posterior a la definición de los seis últimos cupos al Mundial que se disputarán los últimos días de marzo de 2026.

Tampoco se pudo saber cuándo empezará la preventa o reserva del producto. Lo que sí es un poco más claro es que Panini, al tener una tienda oficial en Colombia, podría poner a la venta el álbum en el país más pronto que en otras naciones del mundo.

“El álbum de cromos de Panini, como la Copa Mundial de la FIFA, es una de las tradiciones más célebres y arraigadas de la cultura mundial del fútbol”, manifestó Romy Gai, director de la División Comercial de la FIFA.

¿Cuánto costará el álbum Panini de la Copa del Mundo 2026?

A juzgar por la versión anterior, Catar 2022, en la que no estuvo la selección de Colombia, pero si es el más reciente, el álbum estándar tuvo un costo en el país de COP 9.900, con una edición de tapa dura que ascendía a los COP 34.900.

Respecto a los sobres, cada uno con cinco figuras, a veces seis, tenían un valor de COP 3.500 cada uno. La caja, la cual contenía 104 sobres, es decir, alrededor de 530 láminas, aumentaba su precio hasta los COP 364.000.

Lo más probable es que estos valores aumenten para la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues será el álbum más grande de la historia y contará con el regreso del combinado patrio luego de ocho años de ausencia. Rusia 2018 fue la última cita orbital a la que Colombia asistió, jugando su último partido el 3 de julio frente a Inglaterra.

