¿Qué necesita Max Verstappen para proclamarse campeón de la Fórmula 1?

Max Verstappen celebrando su primer campeonato de la Fórmula 1 en 2021. En esa ocasión, el 'Holandés Volador' se coronó en la última carrera en el circuito Yas Marina Circuit de Abu Dabi.

Del 5 al 7 de diciembre de 2025 se correrá el Gran Premio de Abu Dabi de la Fórmula 1 (F1). Última largada del año y escenario en el que se definirá al campeón del mundo. La disputa está entre Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri.

Con una mención especial para el piloto de Red Bull. Pasó de estar a 104 puntos del trofeo, a tan solo 12 en un poco más de tres meses y ocho carreras. Una remontada que hace pensar a los fanáticos de la F1 en el quinto título del holandés.

La tarea no es nada sencilla, pues por delante en el campeonato se encuentra Lando Norris con 408 puntos, quien tiene la primera opción este fin de semana. Además, no hay que descartar a Oscar Piastri en la tercera posición con 392 unidades.

¿Qué necesita Verstappen para coronarse en el circuito de Yas Marina? ¿Cuáles son los posibles escenarios en los que el vigente campeón del mundo puede obtener su quinto título al hilo? Estas son las cuentas que hace el corredor de 28 años de edad.

Norris no debería subir al podio

Con 25 puntos disponibles, en caso de que Max Verstappen gané la carrera, el holandés necesitaría que Lando Norris ocupe de la cuarta posición para abajo. Así, el de Red Bull quedaría primero en el campeonato por una distancia de un punto.

Eso sí, si Norris sube al podio, es campeón del mundo sin importar la posición en la que Verstappen termine el Gran Premio. En ese escenario, Piastri, compañero de Norris en McLaren, también quedaría fuera de la contienda por el título mundial.

En caso de que el actual campeón del mundo no logre terminar primero, el panorama se complica. En ese contexto, Max Verstappen, cuatro veces campeón de la F1, necesitaría que Lando Norris finalice, al menos, en la séptima casilla.

¿Cómo son las cuentas de los otros dos pilotos?

Norris es el único que en algunos escenarios no depende de lo que hagan Verstappen y Piastri. En caso de que el piloto de McLaren quede primero, segundo o tercero, se convertirá en campeón de la Fórmula 1 por primera vez en su historia.

En el contexto de que Piastri logre una victoria en Abu Dabi, su compañero de escudería debería asegurar al menos el quinto puesto en la carrera de este fin de semana, si no quiere que el campeonato no se le escape de las manos.

Finalmente, por el lado de Oscar Piastri, en caso de ganar la carrera, necesitaría que su compañero ocupe la sexta posición para abajo. Si termina segundo, las posibilidades se reducen, requiriendo una P9 de Norris y una P4 de Verstappen.

Una definición para alquilar balcón

Hace 15 años la Formula 1 no llegaba a la última carrera del calendario con más de dos pilotos disputándose el campeonato. La última vez fue en 2010, cuando Fernando Alonso, Mark Webber, Lewis Hamilton y Sebastian Vettel llegaron al circuito Yas Marina con posibilidades de coronarse campeón del mundo.

En esa ocasión, Vettel consiguió su primera corona en la categoría, siendo hasta hoy el corredor más joven ser campeón de la F1. Apenas cuatro puntos separaron al alemán del español Fernando Alonso, quien antes de la carrera partía como el favorito, pues era quien llevaba la ventaja en el campeonato de pilotos.

