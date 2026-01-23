Gala de las estrellas Águila: Hugo Rodallega fue el gran ganador de la noche

Hugo Rodallega recibe el premio Guillermo Cano del Deportista del Año 2025, de manos de Fernando Garzón, editor de la sección Deportes de El Espectador. Foto: Óscar Pérez

Durante la noche del jueves 22 de enero de 2026, se llevó a cabo la Gala de las estrellas Águila, un evento que premia a los mejores futbolistas del FPC. En esta oportunidad, el galardón más importante se lo llevó Hugo Rodallega, delantero y capitán de Independiente Santa Fe, reciente campeón de la Liga y Superliga.

El vallecaucano de 40 años fue una pieza fundamental en el campeonato de 2025-I, que a la postre se convertiría en la décima estrella para el conjunto cardenal. Además, fue el goleador del torneo, aportando anotaciones en los momentos más oportunos, especialmente en la final de vuelta contra Independiente Medellín.

En cuanto al once ideal elegido durante la velada, este estuvo compuesto por: Andrés Mosquera Marmolejo, William Tesillo, Daniel Londoño ,Jermein Peña, Jorman Campuzano, Didier Moreno, Fabián Sambueza, Cristian Barrios, José Enamorado, Hugo Rodallega y Dayro Moreno.

Otros premios de la Gala de las estrellas Águila

En la rama femenina, Kelly Ibargüen, futbolista de 23 años del Deportivo Cali, obtuvo el premio a Mejor Jugadora del Año. Su campeonato del año pasado con el cuadro azucarero y sus cuatro títulos anteriores de liga con América y Santa Fe la avalan.

Andrés Mosquera Marmolejo, cerrojo de Santa Fe, se llevó la estatuilla a Mejor Arquero del Año. Jermein Peña, de Junior de Barranquilla, ganó la distinción a Mejor Defensa y Jorman Campuzano de Atlético Nacional la de Mejor Volante del FPC.

Junior volvió a hacerse presente en la gala con Alfredo Arias, quien logró el premio a Mejor Director Técnico. Juan Manuel Rengifo obtuvo el galardón a Mejor Jugador Joven y su club, Atlético Nacional, ganó el premio a la Mejor Hinchada del país.

Más premios de la Gala de las estrellas Águila

Por último, José Enamorado, hoy en Gremio de Brasil, recibió la estatuilla al mejor gol de la Liga por su tanto en la final de vuelta del segundo semestre de 2025. Adicionalmente, Jorge Soto, de América de Cali, obtuvo el premio a la mejor atajada.

Con estos dos galardones se cerró la noche, dejando abierto todo para el nuevo año que comienza. Un torneo en el que varios equipos del fútbol colombiano buscan volver a gritar campeón, y por supuesto ser protagonistas de la gala que viene.

Aunque Deportivo Cali, Millonarios y Nacional son los más urgidos de un nuevo título en el fútbol profesional colombiano, Deportivo Independiente Medellín, Deportes Tolima y América de Cali seguirán buscando una nueva estrella para sus escudos.

