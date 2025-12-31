Jhon Arias no se irá de Inglaterra para jugar en Brasil: “Wolverhampton me necesita”

Jhon Arias disputa un balón con Diogo Dalot. Foto: EFE - ADAM VAUGHAN

Jhon Arias dejó clara su postura sobre su futuro inmediato tras el empate 1-1 frente a Manchester United: su prioridad es seguir en Inglaterra.

El colombiano, hoy en Wolverhampton Wanderers, habló después de un resultado que apenas significó el tercer punto del equipo en 19 partidos, una campaña muy por debajo de lo esperado que lo tiene último en la tabla y al borde del descenso.

El contexto deportivo no es sencillo. Wolves atraviesa una de sus peores temporadas en la historia de la Premier League y necesitará una segunda vuelta casi perfecta para cambiar el rumbo. Aun así, Arias insistió en que entiende la exigencia del reto y en que su decisión de competir en Inglaterra fue consciente desde el inicio, incluso en medio de los rumores de mercado que vuelven a poner su nombre en el radar de clubes sudamericanos.

“Yo creo que es normal, tomo como un halago que se me recuerde bien en Brasil, dejé una buena impresión allí, pero la Premier es la mejor liga del mundo, exige siempre estar bien, en alto nivel. Sabía de la exigencia que iba a tener, sabía el contexto, entonces creo que es normal por lo que hice en Brasil que se me vincule a ciertos clubes”, le dijo a ESPN, ante versiones que hablan de un supuesto interés de Flamengo.

También se ha mencionado un posible regreso a Fluminense, club con el que el chocoano alcanzó su mejor versión en Sudamérica. Sobre ese punto, fue claro: “Todos saben el cariño que tengo por Fluminense, es el club que considero mi casa en Brasil, pero ahora me debo a Wolverhampton y sé que es un club que me necesita en este momento, sé que puedo ser mejor, que podemos tener buenas actuaciones en la Premier, se viene una ventana de transferencia y es normal, siempre se dan cosas que no dependen solo de mí, esperar que Dios nos ilumine y lo mejor para mi carrera”.

Más allá del mercado, Arias apuntó a la reconstrucción deportiva y a un cambio de ánimo para lo que viene. “La Premier es una Liga competitiva, no es un secreto, pero a título personal sé el grupo de jugadores que tenemos, sé la clase de jugador que soy y que este 2026 venga con alegría, que tengamos otra cara, podamos dejar buenas actuaciones, resultados. El resultado de hoy a pesar de no conseguir lo que queríamos, nos deja ver que tenemos las herramientas, que podamos tener confianza”, afirmó, en un mensaje que refleja compromiso con el proyecto, pese al panorama adverso.

