Ya escogieron al Rey de América: el mejor jugador del continente en 2025 le ganó a Messi

Giorgian De Arrascaeta superó en la votación del diario El País a Lionel Messi y Adrián “Maravilla” Martínez.

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
31 de diciembre de 2025 - 01:30 p. m.
Giorgian De Arrascaeta de Flamengo sostiene el trofeo del Campeonato Brasileño.
Giorgian De Arrascaeta de Flamengo sostiene el trofeo del Campeonato Brasileño.
Foto: EFE - Andre Coelho
Giorgian De Arrascaeta fue elegido como el Rey de América, el tradicional reconocimiento que entrega el diario El País de Uruguay al mejor futbolista del continente.

El mediocampista se impuso con autoridad al obtener el 67% de los votos en una elección en la que participaron más de 250 periodistas, superando ampliamente a Lionel Messi (14%), de Inter de Miami, y a Adrián Martínez (5%), delantero de Racing Club.

La elección no dejó margen para la discusión. De Arrascaeta fue determinante en el doblete de títulos de Flamengo, campeón de la Copa Libertadores y del Campeonato Brasileiro Série A.

Su influencia en los partidos decisivos, su regularidad y su peso en el juego ofensivo del equipo carioca explican la abrumadora diferencia en la votación.

En números, el año del uruguayo fue extraordinario. Disputó 64 partidos con Flamengo en 2025, en los que convirtió 25 goles y entregó 21 asistencias, para un total de 46 contribuciones directas de gol. Registros de élite que reflejan su impacto constante y su capacidad para aparecer en los momentos clave de la temporada.

El dominio de Flamengo en los premios también se extendió al banquillo. Filipe Luís, entrenador del conjunto rojinegro, fue elegido como mejor director técnico del año, en reconocimiento a una campaña que combinó títulos, solidez táctica y manejo del plantel en un calendario exigente. En la rama femenina, el galardón fue para la experimentada Gabi Zanotti, figura de Corinthians.

De Arrascaeta cerró con este premio su año brillante, en el que también se destacó con la selección de Uruguay tras asegurar el cupo al Mundial de 2026. Un 2025 redondo para el futbolista que, sin discusión, reinó en América.

