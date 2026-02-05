Hugo Rodallega sigue acumulando premios: mejor jugador en la gala de Acolfutpro 2026

Hugo Rodallega, capitán de Santa Fe y mejor jugador del fútbol colombiano en 2025. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La noche de premios de Acolfutpro volvió a poner a los futbolistas en el centro de la conversación este jueves. La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales celebró a los mejores del 2025 con una gala que dejó un nombre por encima de todos: Hugo Rodallega.

El delantero de Independiente Santa Fe fue elegido como el mejor jugador del año, reconocimiento que coronó una temporada en la que lideró al club bogotano hacia su décima estrella.

Rodallega ya venía de ser distinguido en los premios Estrellas Águila y en El Deportista del Año de El Espectador y Movistar, donde recibió el Premio Guillermo Cano, por lo que este nuevo galardón reafirma el peso que tuvo su 2025 en el fútbol colombiano.

Hugo Rodallega, el gran protagonista

El premio a Rodallega no solo reconoció sus goles, sino su liderazgo. Fue el referente ofensivo y anímico de Santa Fe durante todo el año, en una temporada en el que el equipo capitalino volvió a lo más alto del fútbol colombiano.

Su nombre encabezó una lista de premiados en la que también aparecieron figuras consolidadas y nuevas caras del campeonato.

Revelaciones y once ideal masculino

La revelación del año fue Juan Rengifo, mientras que el once ideal masculino quedó conformado por:

Andrés Mosquera Marmolejo

Andrés Felipe Román

Emmanuel Olivera

William Tesillo

Christian Mafla

Didier Moreno

Jorman Campuzano

Fabián Sambueza

José Enamorado

Alfredo Morelos

Hugo Rodallega

Once ideal femenino y premios individuales

En la rama femenina, el reconocimiento también tuvo nombres propios. El once ideal femenino estuvo integrado por:

Luisa Agudelo

Carolina Arias

María Nela Carvajal

Kelly Caicedo

Viviana Acosta

Sara Sofía Martínez

Paola García

Daniela Garavito

Mariana Zamora

Ingrid Guerra

Valerin Loboa

Además los otros premios quedaron de la siguiente manera:

Mejor jugadora: María Nela Carvajal

Revelación: Valerin Loboa

Homenaje por trayectoria: Tatiana Ariza

Reconocimientos especiales y otros premios

La gala también tuvo espacio para los homenajes. Recibieron distinciones por su trayectoria figuras históricas como Alfonso Cañón, Víctor Pacheco, Rubén Darío Hernández, Andrés Cadavid, Ramiro Sánchez, Luis Paz y Carlos Ramírez.

En otras categorías:

Mejor árbitro: Wílmar Roldán

Mejor jugador del ascenso: Mauricio Duarte

Reconocimiento especial para Reinaldo Rueda

Los premios de Acolfutpro volvieron a cumplir su propósito: que sean los propios futbolistas quienes reconozcan a sus pares. Y en 2025, para el gremio, no hubo discusión posible: el año tuvo un dueño claro, Hugo Rodallega.

