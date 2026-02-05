Hugo Rodallega sigue acumulando premios: mejor jugador en la gala de Acolfutpro 2026

Escucha este artículo
La noche de premios de Acolfutpro volvió a poner a los futbolistas en el centro de la conversación este jueves. La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales celebró a los mejores del 2025 con una gala que dejó un nombre por encima de todos: Hugo Rodallega.
El delantero de Independiente Santa Fe fue elegido como el mejor jugador del año, reconocimiento que coronó una temporada en la que lideró al club bogotano hacia su décima estrella.
Rodallega ya venía de ser distinguido en los premios Estrellas Águila y en El Deportista del Año de El Espectador y Movistar, donde recibió el Premio Guillermo Cano, por lo que este nuevo galardón reafirma el peso que tuvo su 2025 en el fútbol colombiano.
Hugo Rodallega, mejor jugador de Colombia en 2025 en los premios @acolfutpro pic.twitter.com/IEyZmUcxQX— Alejandro Pino Calad (@PinoCalad) February 6, 2026
Hugo Rodallega, el gran protagonista
El premio a Rodallega no solo reconoció sus goles, sino su liderazgo. Fue el referente ofensivo y anímico de Santa Fe durante todo el año, en una temporada en el que el equipo capitalino volvió a lo más alto del fútbol colombiano.
Su nombre encabezó una lista de premiados en la que también aparecieron figuras consolidadas y nuevas caras del campeonato.
Revelaciones y once ideal masculino
La revelación del año fue Juan Rengifo, mientras que el once ideal masculino quedó conformado por:
- Andrés Mosquera Marmolejo
- Andrés Felipe Román
- Emmanuel Olivera
- William Tesillo
- Christian Mafla
- Didier Moreno
- Jorman Campuzano
- Fabián Sambueza
- José Enamorado
- Alfredo Morelos
- Hugo Rodallega
Once ideal femenino y premios individuales
En la rama femenina, el reconocimiento también tuvo nombres propios. El once ideal femenino estuvo integrado por:
- Luisa Agudelo
- Carolina Arias
- María Nela Carvajal
- Kelly Caicedo
- Viviana Acosta
- Sara Sofía Martínez
- Paola García
- Daniela Garavito
- Mariana Zamora
- Ingrid Guerra
- Valerin Loboa
Además los otros premios quedaron de la siguiente manera:
- Mejor jugadora: María Nela Carvajal
- Revelación: Valerin Loboa
- Homenaje por trayectoria: Tatiana Ariza
Reconocimientos especiales y otros premios
La gala también tuvo espacio para los homenajes. Recibieron distinciones por su trayectoria figuras históricas como Alfonso Cañón, Víctor Pacheco, Rubén Darío Hernández, Andrés Cadavid, Ramiro Sánchez, Luis Paz y Carlos Ramírez.
En otras categorías:
- Mejor árbitro: Wílmar Roldán
- Mejor jugador del ascenso: Mauricio Duarte
- Reconocimiento especial para Reinaldo Rueda
Los premios de Acolfutpro volvieron a cumplir su propósito: que sean los propios futbolistas quienes reconozcan a sus pares. Y en 2025, para el gremio, no hubo discusión posible: el año tuvo un dueño claro, Hugo Rodallega.
