Omar Pérez habló tras su intervención por un infarto: “Fue a tiempo y rápido, si no...”

Omar Pérez compartió esta foto de su momento en el hospital.

La noticia sobre la salud de Omar Sebastián Pérez encendió las alarmas en el entorno del fútbol colombiano y, especialmente, en la hinchada de Independiente Santa Fe, que reconoce en él a uno de sus ídolos más grandes.

Un comunicado interno de la academia y restaurante OP10, proyecto que él mismo fundó, informó que el exfutbolista debió acudir de urgencia a un centro médico tras presentar un fuerte dolor en el pecho.

Pérez fue atendido en la Clínica de Marly, donde, luego de los exámenes correspondientes, los médicos confirmaron que había sufrido un infarto. La rápida reacción del personal de salud permitió que se actuara a tiempo para estabilizar su condición y evitar mayores complicaciones en un cuadro que generó gran preocupación entre sus allegados y seguidores.

Como parte del procedimiento médico, al exjugador le fue practicada la colocación de un stent, intervención que ayudó a restablecer el flujo sanguíneo y controlar la emergencia. El comunicado detalló que, gracias a la pronta atención, su estado de salud es estable y con buen pronóstico, por lo que permanecerá en observación durante varios días mientras recibe el seguimiento correspondiente.

Las palabras de Omar Pérez después del susto

Horas después, el propio Pérez llevó tranquilidad a través de su cuenta de Instagram con un mensaje directo y esperanzador: “De esta también vamos a salir… Con dolor pero mejorando cada hora, gracias a todos los profesionales que me atendieron… Fue a tiempo y rápido si no… Gracias por tantos mensajes!!”. Sus palabras se replicaron rápidamente entre la hinchada cardenal.

La preocupación colectiva tiene una razón profunda: el legado que dejó en Santa Fe desde su llegada en 2009. Pérez no solo fue un refuerzo, sino el eje del juego, el capitán y el líder futbolístico que devolvió al club a los primeros planos.

En 2012 protagonizó uno de los capítulos más recordados en la historia reciente del club al guiar al equipo a romper una sequía de 37 años sin título de liga.

Entre 2014 y 2017 su figura terminó de adquirir dimensión histórica en la Copa Sudamericana 2015, el primer título continental de Santa Fe, además de la Suruga Bank 2016, el único trofeo intercontinental en la historia del fútbol colombiano.

En total, Omar Sebastián Pérez disputó 374 partidos, marcó 77 goles y ganó nueve títulos con la camiseta roja. Por eso, hoy su estado de salud trasciende la noticia médica y se convierte en un asunto emocional para miles de hinchas que lo consideran, junto a otras glorias históricas, uno de los nombres más grandes que ha vestido la camiseta del León.

