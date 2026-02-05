¿Se acabó el sueño de Jhon Arias en la Premier League? Acuerdo con Palmeiras estaría listo

Jhon Arias durante su presentación como jugador del Wolverhampton Wanderers de la Premier League de Inglaterra. Foto: Wolves

El movimiento que llevaba semanas cocinándose ya tendría un paso formal: Jhon Arias firmó aparentemente un precontrato con Palmeiras.

La información, divulgada en Brasil, apunta a que el extremo de la selección de Colombia ya dio supuestamente el “sí” definitivo después de que Wolverhampton Wanderers aceptara la propuesta del club paulista.

Solo faltaba la voluntad del jugador, que recientemente había rechazado otros acercamientos, entre ellos uno de Flamengo.

¿Qué se sabe de la llegada de Jhon Arias a Palmeiras?

Según Globo Esporte, el proceso ya entró en su fase final. “Este es un trámite burocrático que suele darse en negociaciones importantes (...) Ahora, Palmeiras se encuentra en la fase final de completar los trámites con el Wolverhampton para recolectar firmas, además de someterse a un examen médico, para poder anunciar a Arias como su nuevo fichaje”, publicó el medio brasileño.

Es decir, el acuerdo deportivo estaría cerrado y lo que resta es el protocolo habitual previo al anuncio oficial.

Así se habría cerrado el negocio de Jhon Arias y su regreso a Brasil

La operación toma más relevancia porque Wolves había mostrado disposición a vender al jugador tras aceptar la oferta cercana a los 25 millones de euros.

Para el club inglés, que había invertido alrededor de 17 millones, la transferencia deja un margen económico favorable. Para Palmeiras, en cambio, representa una apuesta fuerte por un futbolista que ya conoce el fútbol brasileño y fue figura con Fluminense.

En la decisión del colombiano pesó el contexto deportivo, pues el presente colectivo de Wolves —último en la Premier League— y su falta de continuidad como titular terminaron inclinando la balanza. Con el Mundial de 2026 en el horizonte, Arias priorizó un entorno en el que pueda recuperar protagonismo inmediato.

Si no ocurre ningún contratiempo en los exámenes médicos y el intercambio de documentos, Palmeiras podrá anunciar en breve a su nuevo fichaje. Un regreso al fútbol brasileño que, hace apenas un mes, parecía un rumor insistente y hoy está a un paso de convertirse en realidad.

