Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano

Imer Machado le respondió a Wilmer Barahona sobre los supuestos pagos para arbitrar

El periodista colombiano Carlos Antonio Vélez entregó detalles sobre los supuestos pagos en el arbitraje y que acusan al director de la Comisión Arbitral.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
03 de marzo de 2026 - 05:45 p. m.
Imer Machado, director de la Comisión Arbitral del fútbol profesional colombiano.
Imer Machado, director de la Comisión Arbitral del fútbol profesional colombiano.
Foto: Archivo
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

De acuerdo con Carlos Antonio Vélez, periodista deportivo de Win Sports y RCN Televisión, Imer Machado, director de la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol, le pidió una cita al presidente de la organización, Ramón Jesurún, para aclarar una acusación en su contra.

Según Vélez, el exarbitro le presentó a Jesurún los comprobantes de pago, entrada y salida de dinero de todas sus cuentas personales. “El señor Machado llegó a la FCF con un cartapacio grueso con todos los extractos bancarios”, reveló el periodista de 72 años en ‘Palabras Mayores’.

Vínculos relacionados

Nacional vs. Millonarios: hora y dónde ver en vivo el partido por Copa Sudamericana
Inter de Bogotá no para de sorprender, presentó a un exjugador de la Premier League
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay 2026-I tras la novena fecha

Dicha documentación, presuntamente desmintiría la acusación de Wilmer Barahona, también exárbitro, quien confesó haber hablado con un juez activo sobre unos supuestos pagos que se hacían para la elección de los colegiados encargados de dirigir partidos en el Fútbol Profesional Colombiano (FPC).

¿Qué fue lo que dijo Barahona?

“Un anónimo me contactó vía mensaje. Me dijo algo de pago de peajes. El anónimo fue más allá y pidió, vía derecho de petición, la relación de las supuestas consignaciones de Bancolombia y Nequi”, dijo Wilmer Barahona.

Además de eso, Barahona aseguró que el pago de coimas es común en los Colegios de Árbitros. Esto se refiere al pago de dinero para ser designado como juez central de un partido en el fútbol profesional de nuestro país.

Ante esta acusación, Imer Machado, aparte de reunirse con el presidente de la federación y entregar soportes que comprueban su inocencia, estaría pensando en demandar a Wilmer Barahona ante la justicia por presunción de soborno.

¿Demandará Machado a Barahona?

Parece que todo lo que se dijo en la reunión y mostrado demostraría que lo dicho por Barahona no es cierto. Supe además que terminada esa reunión el señor Machado denunciaría penalmente”, aseguró Carlos Antonio Vélez.

Para ser concretos, sería una denuncia por injuria y calumnia contra quienes emitieron las acusaciones y los documentos que presuntamente prueban que Imer Macahdo recibió dinero para designar árbitros en el fútbol colombiano.

Habrá que esperar cómo avanza este tema y si las autoridades toman cartas en el asunto. Lo único cierto es que esta situación deteriora, aún más, la confianza que se tiene en el arbitraje colombiano y su funcionamiento interno.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 TikTok y 📱Facebook

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

Imer Machado

Wilmer Barahona

arbitraje en Colombia

árbitros en Colombia

Carlos Antonio Vélez

Fútbol Colombiano

Fútbol Profesional Colombiano

FPC

qué dijo Barahona

Machado le responde a Barahona

 

Michael Myers(apgw0)Hace 59 minutos
El descaro de imer maracho no tiene límites. Haría sonrojar fácilmente a un político corrupto como racero ..
FERNANDO RAUL MUÑOZ REBOLLEDO(sv6gc)Hace 1 hora
En la Federación Colombiana de Futbol, a todos los niveles, campea la corrupción y sino que ha pasado ó que pasó con los escándalos de la boletería de los partidos de la Selección Colombia en Barranquilla y acuérdense que pasó con la boletería del mundial en Francia. Donde anda Don Luis Bedoya, como pagaron las multas Don Jesurum y Don Alvaro González ?
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.