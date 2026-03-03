Imer Machado le respondió a Wilmer Barahona sobre los supuestos pagos para arbitrar

Imer Machado, director de la Comisión Arbitral del fútbol profesional colombiano. Foto: Archivo

De acuerdo con Carlos Antonio Vélez, periodista deportivo de Win Sports y RCN Televisión, Imer Machado, director de la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol, le pidió una cita al presidente de la organización, Ramón Jesurún, para aclarar una acusación en su contra.

Según Vélez, el exarbitro le presentó a Jesurún los comprobantes de pago, entrada y salida de dinero de todas sus cuentas personales. “El señor Machado llegó a la FCF con un cartapacio grueso con todos los extractos bancarios”, reveló el periodista de 72 años en ‘Palabras Mayores’.

Dicha documentación, presuntamente desmintiría la acusación de Wilmer Barahona, también exárbitro, quien confesó haber hablado con un juez activo sobre unos supuestos pagos que se hacían para la elección de los colegiados encargados de dirigir partidos en el Fútbol Profesional Colombiano (FPC).

¿Qué fue lo que dijo Barahona?

“Un anónimo me contactó vía mensaje. Me dijo algo de pago de peajes. El anónimo fue más allá y pidió, vía derecho de petición, la relación de las supuestas consignaciones de Bancolombia y Nequi”, dijo Wilmer Barahona.

Además de eso, Barahona aseguró que el pago de coimas es común en los Colegios de Árbitros. Esto se refiere al pago de dinero para ser designado como juez central de un partido en el fútbol profesional de nuestro país.

Ante esta acusación, Imer Machado, aparte de reunirse con el presidente de la federación y entregar soportes que comprueban su inocencia, estaría pensando en demandar a Wilmer Barahona ante la justicia por presunción de soborno.

¿Demandará Machado a Barahona?

“Parece que todo lo que se dijo en la reunión y mostrado demostraría que lo dicho por Barahona no es cierto. Supe además que terminada esa reunión el señor Machado denunciaría penalmente”, aseguró Carlos Antonio Vélez.

Para ser concretos, sería una denuncia por injuria y calumnia contra quienes emitieron las acusaciones y los documentos que presuntamente prueban que Imer Macahdo recibió dinero para designar árbitros en el fútbol colombiano.

Habrá que esperar cómo avanza este tema y si las autoridades toman cartas en el asunto. Lo único cierto es que esta situación deteriora, aún más, la confianza que se tiene en el arbitraje colombiano y su funcionamiento interno.

