Inter de Bogotá no para de sorprender, presentó a un exjugador de la Premier League

Ian Poveda, con la camiseta de la selección de Colombia. Foto: FCF

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Internacional de Bogotá anunció a Ian Poveda como su nuevo jugador. El colombo-británico de 26 años llegó al joven equipo capitalino luego de su paso por Sunderland de la segunda división de Inglaterra. Además, el extremo ha tenido un largo periplo por el fútbol inglés, incluyendo la Premier League.

“Nacido en Londres y de nacionalidad colombiana, formado en algunas de las academias más importantes del fútbol europeo como Chelsea, Arsenal, Barcelona y Manchester City. Su carrera profesional se desarrolló en el fútbol inglés, con paso por clubes del máximo nivel competitivo”, publicó el club.

A pesar de vivir la mayoría de su vida en el Reino Unido y jugar con las selecciones juveniles de Inglaterra, el 4 de diciembre de 2023 Poveda debutó oficialmente con la selección de Colombia. Lo hizo bajo el mando del entrenador argentino Néstor Lorenzó y jugó 80 minutos contra Venezuela.

¿En qué equipos de la Premier League jugó Ian Poveda?

Poveda hizo un par de apariciones con el equipo de reservas de Brentford en 2015. Un año más tarde, el colombo-británico abandonó este equipo y se marchó a la academia de Manchester City, donde debutó como profesional.

En 2020 el futbolista fue traspasado a Leeds United por pedido expreso del estratega gaucho Marcelo Bielsa. Permaneció allí hasta 2024, pero fue un jugador constantemente cedido a otros equipos del fútbol inglés.

En ese momento firmó un contrato por tres temporadas con Sunderland, tiempo que terminó incumpliendo, pues el 2 de marzo de 2026 fue oficializado como nuevo refuerzo del Internacional de Bogotá.

¿Cómo va Inter de Bogotá en la Liga Betplay?

Aunque el comienzo de la liga no fue favorable para el nuevo inquilino del fútbol profesional colombiano (FPC), 3-0 frente a América de Cali en el estadio Pascual Guerrero, ahora es líder de la Liga Betplay Dimayor 2026-I.

Con 18 puntos en nueve partidos (cinco ganados, tres empatados y uno perdido), el cuadro capitalino está muy cerca de clasificar a sus primeros playoffs del fútbol colombiano. Cabe recordar que este es un equipo nuevo.

Ahora, con el fichaje de Ian Carlo Poveda Ocampo, ‘Los Condores’ sueñan con volar todavía más alto. Incluso, por qué no, pensar en su primer campeonato de liga. Algo que se le escapó tres veces a la extinta Equidad Seguros.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador