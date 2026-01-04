Independiente Medellín firmó a uno de los mejores porteros de la Liga BetPlay

Independiente Medellín fue el segundo mejor equipo de la Liga BetPlay en la reclasificación. Foto: DIM

Independiente Medellín confirmó este fin de semana el fichaje del arquero uruguayo Salvador Ichazo, quien llega procedente del Deportivo Pereira para ocupar el lugar que dejó Washington Aguerre, recientemente transferido a Peñarol.

El Poderoso encontró así al hombre que custodiara su arco en el proyecto deportivo que encabeza Alejandro Restrepo para 2026. Ichazo, de 32 años, defendió la camiseta del conjunto matecaña en 81 partidos oficiales y acumuló 30 vallas invictas.

El DIM adquirió sus derechos deportivos y firmó con él un contrato por dos temporadas, con opción de extender el vínculo por un año adicional. En Medellín, el arquero uruguayo trabajará bajo las órdenes de Restrepo y tendrá como principal competencia al tolimense Éder Chaux, quien el año pasado fue suplente de Washington Aguerre, también de nacionalidad uruguaya.

Aguerre, precisamente, fue anunciado hace tres días como nuevo guardameta de Peñarol, club al que regresó luego de una temporada completa en el fútbol colombiano. Con el conjunto poderoso disputó 45 encuentros y logró 30 porterías en cero.

El DIM anunció la llegada de más refuerzos este fin de semana. Además de Ichazo se sumaron al plantel poderoso el defensor central Marlon Balanta, el lateral Juan Manuel Viveros y el delantero Yony González. El club también informó la renovación de Kevin Mantilla.

¿Quién es Salvador Ichazo?

La carrera de Ichazo comenzó en 2012, cuando debutó profesionalmente en Danubio. Tres años más tarde dio el salto al fútbol europeo al unirse al Torino de Italia, aunque allí no consiguió continuidad. También tuvo pasos breves por Bari y Genoa, donde tampoco tuvo minutos.

En 2020 regresó a Uruguay. Primero volvió a Danubio y luego defendió los colores de River Plate de Montevideo. En 2023 fue fichado por Club Nacional, uno de los grandes del país celeste, aunque su rol fue el de arquero suplente.

Desde Colombia le llegó una oferta en 2024 , cuando Deportivo Pereira le ofreció su arco. Desde el primer día se convirtió en titular indiscutido, pieza clave para los distintos entrenadores que pasaron por el club, entre ellos Leonel Álvarez, Luis Fernando Suárez y Rafael Dudamel.

Ichazo fue, además, uno de los referentes del equipo en una época marcada por una severa crisis financiera, la cual se profundizó en el segundo semestre de 2025. La situación provocó la salida de varios futbolistas, entre ellos Carlos Darwin Quintero, Samy Merheg y Juan David Ríos.

