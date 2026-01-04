Así quedó la tabla de la Premier League tras el empate entre Manchester City y Chelsea

Enzo Fernández (centro) anotó el 1-1 definitivo entre Manchester City y Chelsea. Foto: EFE - ADAM VAUGHAN

Manchester City dejó escapar este domingo una victoria que parecía asegurada y terminó igualando 1-1 ante Chelsea, luego de que Enzo Fernández marcara en el último minuto e igualara el solitario tanto previo de Tijjani Reijnders. El resultado le impide a los ciudadanos recortar distancias frente al Arsenal, líder de la Premier League.

El compromiso se disputó en el Etihad Stadium de Mánchester, escenario donde los dueños de casa, pese a no pasar del empate, fueron ampliamente superiores en el trámite. Durante la primera mitad el dominio local resultó evidente, con nueve remates del City contra apenas uno del Chelsea.

Ese control del partido se acentuó especialmente en los minutos finales de la primera mitad. Primero, Erling Haaland estuvo cerca de abrir el marcador con un potente remate que se estrelló en el poste. Un par de minutos después, cuando la visita, dirigida de manera interina por Calum McFarlane, resistía como podía, apareció Tijjani Reijnders para romper el cero.

El volante neerlandés se vio favorecido por un despeje corto de Benoit Badiashile. Reijnders controló, ingresó al área y definió con fuerza al primer palo, venciendo la resistencia del arquero Filip Jorgensen y firmando el que parecía ser el gol de la victoria.

En la segunda mitad el Chelsea mostró una actitud más propositiva y, por intermedio de Liam Delap, exigió una buena intervención del guardameta Gianluigi Donnarumma. Sin embargo, el control global del partido continuó en manos del equipo mancuniano, que parecía encaminado a quedarse con los tres puntos.

No obstante, cuando el encuentro agonizaba y el City ya saboreaba el triunfo, apareció Enzo Fernández para cambiar la historia. En una de las últimas acciones, el argentino conectó un centro dentro del área y venció a Donnarumma para sellar el empate 1-1.

Con este resultado, el City regresó a la segunda posición del campeonato inglés y ahora suma 42 puntos. Arsenal lidera la Premier League con 48 unidades. Aston Villa es tercero con 42, los mismos del equipo de Guardiola, aunque con peor diferencia de gol.

Arsenal, líder de la Premier League

Arsenal remontó este sábado y se afianzó en lo más alto de la tabla de posiciones de la Premier League tras imponerse 3-2 al Bournemouth en condición de visitante. La figura de la cancha fue el volante Declan Rice, quien firmó un doblete.

Los cherries pegaron primero con un gol tempranero del brasileño Evanilson, quien aprovechó un error en salida de Gabriel Magalhaes para poner en ventaja al conjunto local. Sin embargo, el propio central brasileño tuvo revancha y apenas seis minutos después apareció en el área rival para empatar el compromiso.

Ya en el segundo tiempo, Declan Rice le dio tranquilidad a la visita con un doblete determinante. Primero sacó desde la media luna un disparo rastrero que se coló junto al palo. Más tarde, tras una larga sucesión de toques, el inglés definió sin marca para firmar el 3-1 parcial.

Cuando el partido parecía sentenciado, a falta de quince minutos para el final, Eli Junior Kroupi recuperó un balón fuera del área y desde ahí sacó un remate potente que terminó al fondo de la red. El desenlace fue cerrado, con tensión en ambos arcos, pero no hubo tiempo para más.

Así quedó la tabla de la Premier League tras el empate entre Manchester City y Chelsea

