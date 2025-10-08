Medellín se puso al día en la Liga BetPlay con derrota ante Águilas

Independiente Medellín es quinto en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay. Foto: DIM

Águilas Doradas volvió a sonreír en la Liga BetPlay tras vencer 2-1 a Independiente Medellín este miércoles en el Alberto Grisales de Rionegro, un duelo pendiente de la fecha 11. Con una sólida primera mitad y eficiencia frente al arco, el equipo del oriente antioqueño se quedó los tres puntos.

El encuentro comenzó con ritmo intenso y con Águilas mostrando decisión para aprovechar su localía. A los 23 minutos llegó la primera alegría: Mateo Puerta, con un remate de derecha desde el punto penalti, venció la resistencia del uruguayo Washington Aguerre para abrir el marcador.

Apenas seis minutos más tarde, Johan Caballero envió un centro preciso que Diego Hernández conectó de cabeza para estirar la ventaja y poner el 2-0 parcial.

El DIM, que tuvo mayor control del balón y generó más remates, reaccionó antes del descanso. En una acción de balón parado, Jordan Barrera levantó la pelota al área y Jhon Palacios apareció para conectar de cabeza y descontar, dejando el marcador 2-1.

En la segunda mitad, Medellín buscó por todos los medios el empate, pero se encontró con una defensa ordenada y un rival que supo administrar el resultado. Águilas, pese a tener menos posesión, se quedó con una victoria clave en su lucha por ingresar a los cuadrangulares.

Con este resultado, el cuadro dorado -12°, con 17 unidades- mantiene la ilusión de clasificar a los cuadrangulares, mientras que el Medellín se mantiene en la quinta posición con 24 puntos, a tres del líder Atlético Bucaramanga.

La Liga BetPlay continuará el próximo sábado con el arranque de la fecha 15: a las 3:00 p.m., Deportes Tolima recibirá a Envigado en el Manuel Murillo Toro, y más tarde, en el Pascual Guerrero, América de Cali, obligado a ganar, enfrentará a La Equidad.

