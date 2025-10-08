Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Egipto vuelve al Mundial: Mohamed Salah lidera la clasificación faraónica

Los faraones se convirtieron en la tercera selección africana que confirma su presencia en la cita orbital. En septiembre ya lo hicieron Marruecos y Túnez.

Daniel Bello
Daniel Bello
08 de octubre de 2025 - 07:22 p. m.
Mohamed Salah (izq.) fue clave en la clasificación de Egipto a la cita orbital.
Mohamed Salah (izq.) fue clave en la clasificación de Egipto a la cita orbital.
Foto: EFA
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La selección de Egipto, liderada por Mohamed Salah, confirmó este miércoles su clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 tras vencer como visitante a Yibuti en la penúltima fecha del Grupo A de las eliminatorias africanas.

El partido, disputado en el Estadio Larbi Zaoulies de Casablanca, Marruecos, terminó con victoria 3-0 para los faraones, líderes absolutos de su zona, quienes alcanzaron con esta victoria sobre el colista su cuarta participación en la cita orbital.

Vínculos relacionados

PGA Tour: Nicolás Echavarría regresó a Japón para defender su título
EN VIVO: Colombia vs. Sudáfrica, siga el minuto a minuto del Mundial Sub-20
Villarreal–Barcelona en Miami: ¿cuándo será y por qué se juega en Estados Unidos?

El equipo dirigido por Hossam Hassan partía como amplio favorito ante el colista del grupo y no tardó en demostrarlo. Apenas a los ocho minutos, Ahmed Sayed “Zizo” desbordó por la derecha y lanzó un centro preciso que Ibrahim Adel conectó de cabeza para abrir el marcador.

Fue el inicio de una actuación sólida y dominante de Egipto, que jugó con autoridad y sin sobresaltos. El segundo gol llegó antes del primer cuarto de hora. Mohamed Salah, la gran figura del equipo, recibió un pase entre líneas y definió con frialdad al primer palo para ampliar la ventaja.

El delantero del Liverpool, capitán y emblema del seleccionado, volvió a ser protagonista en el complemento. Tras un pase largo de Marwan Ateya, conectó una volea a media altura que selló el 3-0 definitivo y la clasificación matemática al Mundial.

Con su doblete, el experimentado atacante firmó una nueva actuación decisiva para una selección que buscará en 2026 superar la fase de grupos, algo que nunca ha conseguido en sus tres participaciones previas (1934, 1990 y 2018).

Más temprano, Cabo Verde acarició la clasificación -la primera de su historia- en su visita a Libia, pero el empate 3-3 en Bengasi, con polémica arbitral, los dejó a un gol de asegurar el cupo. Si vencen el lunes a Esuatini, también estarán en el Mundial.

Por su parte, Ghana goleó 4-0 a la República Centroafricana y quedó a un empate de confirmar su quinta presencia en una Copa del Mundo. Con Egipto ya clasificado, África ya tiene definidos tres clasificados. Los otros son Marruecos y Túnez, que lo lograron en septiembre.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Temas recomendados:

Mohamed Salah

Selección de Egipto

Mundial 2026

FIFA

Casablanca

Yibuti vs. Egipto

Egipto

Salah

África

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.