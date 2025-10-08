Egipto vuelve al Mundial: Mohamed Salah lidera la clasificación faraónica

Mohamed Salah (izq.) fue clave en la clasificación de Egipto a la cita orbital. Foto: EFA

La selección de Egipto, liderada por Mohamed Salah, confirmó este miércoles su clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 tras vencer como visitante a Yibuti en la penúltima fecha del Grupo A de las eliminatorias africanas.

El partido, disputado en el Estadio Larbi Zaoulies de Casablanca, Marruecos, terminó con victoria 3-0 para los faraones, líderes absolutos de su zona, quienes alcanzaron con esta victoria sobre el colista su cuarta participación en la cita orbital.

El equipo dirigido por Hossam Hassan partía como amplio favorito ante el colista del grupo y no tardó en demostrarlo. Apenas a los ocho minutos, Ahmed Sayed “Zizo” desbordó por la derecha y lanzó un centro preciso que Ibrahim Adel conectó de cabeza para abrir el marcador.

Fue el inicio de una actuación sólida y dominante de Egipto, que jugó con autoridad y sin sobresaltos. El segundo gol llegó antes del primer cuarto de hora. Mohamed Salah, la gran figura del equipo, recibió un pase entre líneas y definió con frialdad al primer palo para ampliar la ventaja.

El delantero del Liverpool, capitán y emblema del seleccionado, volvió a ser protagonista en el complemento. Tras un pase largo de Marwan Ateya, conectó una volea a media altura que selló el 3-0 definitivo y la clasificación matemática al Mundial.

Con su doblete, el experimentado atacante firmó una nueva actuación decisiva para una selección que buscará en 2026 superar la fase de grupos, algo que nunca ha conseguido en sus tres participaciones previas (1934, 1990 y 2018).

Más temprano, Cabo Verde acarició la clasificación -la primera de su historia- en su visita a Libia, pero el empate 3-3 en Bengasi, con polémica arbitral, los dejó a un gol de asegurar el cupo. Si vencen el lunes a Esuatini, también estarán en el Mundial.

Por su parte, Ghana goleó 4-0 a la República Centroafricana y quedó a un empate de confirmar su quinta presencia en una Copa del Mundo. Con Egipto ya clasificado, África ya tiene definidos tres clasificados. Los otros son Marruecos y Túnez, que lo lograron en septiembre.

