Mire la asistencia de Richard Ríos con Benfica antes del partido contra Real Madrid

El colombiano ya había regresado de su lesión en el partido que su equipo jugó entresemana contra el cuadro merengue.

Fernando Camilo Garzón
21 de febrero de 2026 - 10:08 p. m.
Richard Ríos (der.) celebra con Enzo Barrenechea.
Foto: Getty Images
Richard Ríos volvió a ser protagonista en el mediocampo del Benfica durante la victoria por 3-0 de este sábado en la Liga de Portugal.

El volante, quien había reaparecido entre semana en Champions League tras más de un mes de ausencia al ingresar en el segundo tiempo contra el Real Madrid, recuperó su puesto habitual como volante central y disputó los 90 minutos completos.

A pesar de su reciente regreso tras lesión, el DT José Mourinho decidió darle la titularidad, demostrando confianza en su recuperación y rendimiento.

El futbolista fue determinante en el segundo gol del encuentro, anotado por el argentino Barrenechea durante una primera mitad ampliamente dominada por el equipo. La jugada nació en un tiro de esquina, donde Ríos bajó el balón de cabeza dentro del área para asistir a su compañero, quien controló y definió cruzado para ampliar la ventaja en el marcador. Su participación fue clave en un partido que el Benfica controló de principio a fin.

Con esta victoria, Benfica alcanzó los 58 puntos en la tabla y sigue persiguiendo a Porto. El triunfo no solo refuerza la confianza del equipo en la lucha por el campeonato, sino que también consolida el regreso de Ríos como pieza fundamental en el esquema de Mourinho.

Ahora, el cuadro del colombiano buscará, entresemana, remontar su serie contra Real Madrid en los Playoffs de la Champions League.

