Dayro Moreno hizo un descomunal gol de taco para darle el triunfo a Once Caldas: video

Dayro Moreno sigue batiendo marcas en Once Caldas. Foto: Once Caldas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En el estadio Palogrande, Once Caldas firmó una tarde vibrante al derrotar 4-2 a Fortaleza FC, en un partido cargado de emociones y con un protagonista indiscutido: Dayro Moreno.

El equipo blanco se impuso en un duelo cambiante, que comenzó ganando con un tanto de Jefry Zapata a los 9 minutos, tras asistencia del propio Dayro, pero que tuvo respuesta inmediata de la visita. Desde el arranque quedó claro que sería un encuentro abierto, con áreas activas y goles.

El segundo tiempo terminó de encender la noche. Apenas reiniciado el juego, Dayro apareció con un cabezazo para el 2-1.

Fortaleza igualó de penalti al 56’, pero el goleador volvió a golpear en el minuto 74 con una definición preciosa, un remate de taco que terminó junto al palo izquierdo, tras pase de Juan Cuesta, para el 3-2 parcial.

Ese tanto no solo inclinó el marcador: confirmó que el delantero sigue siendo determinante en los momentos decisivos. Luego, Deinner Quiñónes sentenció el 4-2 definitivo al 85’, asegurando tres puntos de peso.

Sin embargo, más allá de los números del marcador, la jugada que quedará en la memoria fue su golazo de taco. Una definición de fantasía, de espaldas al arco, que desató la ovación en Manizales y resumió la esencia de su carrera: intuición, técnica y oportunismo. Dayro no solo marcó, sino que volvió a demostrar por qué es uno de los delanteros más letales que ha dado el fútbol colombiano.

Los nuevos récords de Dayro Moreno

Con este tanto, Dayro Moreno alcanzó un registro único: es el único jugador colombiano que ha marcado en 23 temporadas consecutivas en la historia del fútbol mundial con clubes de primera división, desde 2004 hasta 2026. Más de dos décadas celebrando goles sin interrupción, un dato que dimensiona su vigencia y su capacidad para reinventarse en cada etapa de su trayectoria.

La noche fue todavía más simbólica porque Dayro cumplió un sueño personal: igualó a Sergio Galván como máximo goleador histórico de Once Caldas. Ambos quedaron con 171 goles, una cifra que lo consolida como leyenda viva del club que ama. Un récord más en el palmarés del que, por estadísticas y permanencia, ya es considerado el más grande goleador colombiano en la historia mundial.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador