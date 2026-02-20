Publicidad

Inter vs. Millonarios y Santa Fe vs. Junior: horarios de la fecha 8 en la Liga Betplay

La octava jornada se disputará entre el viernes 20 y el lunes 23 de febrero.

Juan Carlos Becerra
20 de febrero de 2026 - 06:18 p. m.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
La Liga BetPlay se acerca a la mitad de la fase de todos contra todos y la gran sorpresa sigue siendo la aparición en la cima de la tabla de posiciones de Inter de Bogotá y Deportivo Pasto.

Este fin de semana se dará inicio a una nueva jornada y acá le compartiremos la programación completa de la octava fecha, que se disputará entre el viernes 20 y lunes 23 de febrero.

La jornada anterior dejó movimientos importantes en la parte alta y en el grupo de los ocho. En el duelo más atractivo, Junior se impuso 2-1 contra América en Barranquilla gracias a dos penales convertidos por sus referentes ofensivos, resultado que lo mantiene en la pelea por el liderato.

También celebró Deportivo Cali, que superó 1-0 a Atlético Nacional en Palmaseca y frenó la racha positiva del conjunto verdolaga. En Bogotá, Millonarios consiguió su segundo triunfo del torneo al derrotar 2-1 a Llaneros, aunque sufrió las lesiones de Radamel Falcao García y Rodrigo Contreras.

En la parte alta de la tabla, Internacional de Bogotá y Deportivo Pasto comparten el liderato con 14 puntos, seguidos muy de cerca por Tolima y Junior, ambos con un partido menos. Medellín y Nacional, pese a su peso histórico, se mantienen por fuera del grupo de clasificación, aunque los antioqueños aún tienen compromisos pendientes.

Millonarios vs. Inter: un nuevo duelo capitalino

El sábado en la noche, Internacional de Bogotá recibirá a Millonarios en el estadio Metropolitano de Techo. El local llega como uno de los líderes del campeonato con 14 puntos, mientras que el embajador busca consolidar su recuperación tras sumar su segunda victoria en la jornada anterior.

Será un enfrentamiento directo entre un equipo que ha mostrado regularidad desde el arranque del torneo y otro que necesita reafirmar su candidatura, más aún tras las recientes bajas por lesión que obligan a reajustes en el once azul.

Santa Fe y Junior, con cuentas pendientes

El domingo, el turno será para Independiente Santa Fe y Junior FC en El Campín. El compromiso no solo enfrenta a dos clubes llamados a pelear arriba, sino que revive el más reciente cruce entre ambos, con el antecedente fresco de la Superliga ganada por el conjunto cardenal.

Junior llega motivado tras su triunfo en la fecha pasada, mientras que Santa Fe necesita sumar para acercarse al grupo de los ocho. Por historia, presente y necesidad, es el partido más destacado del fin de semana.

Programación completa de la octava fecha de la Liga BetPlay

Viernes 20 de febrero

  • Llaneros FC vs. Independiente Medellín – 6:20 p.m. – Estadio Bello Horizonte.
  • Deportivo Pereira vs. Deportivo Pasto – 8:30 p.m. – Estadio Centenario (Armenia).

Sábado 21 de febrero

  • Once Caldas vs. Fortaleza – 2:00 p.m. – Estadio Palogrande.
  • Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Cali – 4:10 p.m. – Estadio Américo Montanini.
  • Atlético Nacional vs. Alianza Valledupar – 6:20 p.m. – Estadio Atanasio Girardot.
  • Internacional de Bogotá vs. Millonarios FC – 8:30 p.m. – Estadio Metropolitano de Techo.

Domingo 22 de febrero

  • Independiente Santa Fe vs. Junior FC – 4:00 p.m. – Estadio El Campín.
  • Boyacá Chicó vs. Águilas Doradas – 6:10 p.m. – Estadio La Independencia.
  • América de Cali vs. Jaguares de Córdoba – 8:30 p.m. – Estadio Pascual Guerrero.

Lunes 23 de febrero

  • Cúcuta Deportivo vs. Deportes Tolima – 4:00 p.m. – Estadio General Santander.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay

