Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt: hora y dónde ver en vivo a Luis Díaz en la Bundesliga

Bayern Múnich quiere dar un nuevo paso firme hacia el título. Este fin de semana recibirá al Eintracht Frankfurt con la posibilidad de ampliar de manera provisional su ventaja en la cima hasta nueve puntos, una diferencia que empezaría a perfilar la recta final del campeonato.

El líder de la Bundesliga llega en estado de gracia. En 17 de las primeras 22 fechas el conjunto bávaro anotó al menos tres goles. Además, ya suma 82 tantos, una cifra que jamás había alcanzado a estas alturas del torneo y que lo proyecta a desafiar su propio récord histórico de 101 goles, impuesto en la temporada 1971/72.

Aunque el Allianz Arena suele ser una fortaleza, lo llamativo es que los únicos puntos que el Bayern ha dejado escapar como local en esta campaña se dieron en sus últimos cuatro partidos en casa (dos victorias, un empate y una derrota). Un pequeño bache que contrasta con su impresionante regularidad ofensiva marcando en cada uno de sus últimos 34 compromisos de Bundesliga.

Luis Díaz, figura protagonista en su primera temporada

En ese engranaje ofensivo destaca el nombre de Luis Díaz. El guajiro atraviesa una campaña de alto impacto: acumula 19 goles y 15 asistencias en 32 partidos, con 13 pases de gol en Bundesliga y 15 en todas las competencias.

Frankfurt, invicto con nuevo técnico

En frente estará un Frankfurt que recuperó confianza tras golear 3-0 al Gladbach y cortar una racha de nueve partidos oficiales sin triunfo. La llegada de Albert Riera ha traído aire fresco y no ha dejado de sumar desde su llegada, con un triunfo y un empate en sus dos primeros encuentros al mando.

El equipo llega a esta jornada a ocho puntos del sexto lugar y apenas cuatro de sus 31 unidades en liga han sido ante rivales que iniciaron la fecha por encima en la tabla. Además, arrastra siete salidas consecutivas sin ganar (tres empates y cuatro derrotas).

Aun así, el cuadro de Frankfurt solo se quedó sin marcar en dos partidos de Bundesliga y podría anotar por décimo duelo consecutivo en este estadio. Incluso ha evitado la derrota en más de la mitad de los partidos en los que comenzó perdiendo.

Antecedentes favorables a Bayern

El historial también favorece ampliamente al conjunto de Múnich. En la primera vuelta, el Bayern se adelantó en el primer minuto y terminó imponiéndose 3-0. Encadena siete goles consecutivos sin recibir contra este rival, y el Frankfurt ya acumula 60 derrotas en 109 enfrentamientos de Bundesliga frente a los bávaros.

Hora y dónde ver en vivo Bayern Múnich vs. Eintracht

Fecha: 21 de febrero de 2026

Hora: 9:30 a.m., hora en Colombia

Estadio: Allianz Arena

TV: ESPN y Disney+

