Jorge Luis Pinto: la importancia de la inspiración y el trabajo

Jorge Luis Pinto empezó a trabajar como director técnico de Cali el pasado martes. Hoy es su debut. / @AsoDeporCali

Hay quienes descubren su propósito tras insistir por varios años en la búsqueda y hay quienes desde pequeños construyen una intuición que con el paso del tiempo se convierte en una pasión, una obsesión y una misión de vida. Cada quien tiene su reloj y no hay uno mejor ni peor. Ver el mundo con los ojos de la competencia, con los códigos binarios de la ventaja y la desventaja, o de los privilegios o la escasez puede desviar la fuerza que cada quien le imprime a su camino una vez ha encontrado el objetivo y la ilusión.

Mire nuestro especial: ¿A qué jugamos?: La identidad de fútbol colombiano

Jorge Luis Pinto creó la intuición del fútbol en el colegio y construyó el sueño de ser director técnico. Desde que estaba en quinto de bachillerato se sentía líder, y empezó a ver el deporte desde el lente del entrenamiento y el liderazgo de grupo, y no desde el lente del jugador. Leía libros para entender la disciplina y cuando vio jugar a Millonarios se prometió dirigirlo cuando estuviera preparado, pues también entendió desde pequeño que sin estudio y conocimiento no pasaría a la práctica. La disciplina de la preparación y la responsabilidad para asumir retos fueron principios que fue modelando conforme pasaron los años.

En Bogotá, por ejemplo, cuando Gabriel Ochoa dirigía a Millonarios y se ubicaba en la tribuna, Pinto duró un año, o así lo recuerda, ubicándose detrás de él para escuchar y entender la forma en la que ordenaba al equipo.

Le puede interesar: Así se jugará la fecha 16 de la Liga BetPlay

Hablar de Pinto es hablar del médico Ochoa, pues el entrenador santandereano fue uno de sus mejores amigos y discípulos. Es muy rara la ocasión en la que Jorge Luis no deja caer una lágrima cuando recuerda el legado que le dejó el técnico más veces campeón en la historia del fútbol colombiano. Y aquí, más que la táctica y los números, lo que importa son los principios, los que lo han hecho un técnico referente y también para muchos un hombre problemático. Sin embargo, fueron esos valores y convicciones los que lo ubicaron en el banco del Cali para sacarlo de su crisis deportiva.

La clasificación ya no es un objetivo. La llegada de Pinto es una apuesta por recuperar la mentalidad y confianza de Cali. Y la mejor manera de empezar a enderezar ese camino es con el reto de debutar en un clásico. “Los clásicos me encantan, los he jugado en todas las partes del mundo. De pronto en el Cali, cuando estuve, había algunas marcadas diferencias, que no me pregunten por qué, pero el mundo lo sabe. Pero me encantan jugarlos y cuando vi que el primer partido que iba a dirigir era contra América, me gustó mucho más”, dijo el entrenador santandereano en su presentación.

Puede leer: Nicolás Baptiste: el futbolero que cumple sus sueños a 300 km por hora

Alguna vez Pablo Picasso dijo: “Que cuando llegue la inspiración me encuentre trabajando”. El talento no basta, por más innato que este sea. Y en Cali hay nombres que brillan por su trayectoria, pero, como también es sabido, la derrota es necesaria porque de allí surgen las enseñanzas. El triunfo nunca será el mejor maestro, y en épocas de crisis se necesita recuperar la confianza en la inspiración, el talento y el trabajo para mantener orientadas a las musas. Ahí radica la importancia de Pinto, un hombre que se rige por la disciplina, que ve en el rigor del esfuerzo y la convicción el origen de los objetivos cumplidos. Y la fuerza, esa que lo hace valiente en las adversidades —como cuando recibió una llamada amenazante por las pruebas que estaba revelando en contra de Luis Augusto el Chiqui García por corrupción en el fútbol y respondió que aún bajo amenaza de muerte lo haría—, es la que se requiere cuando todo parece estar en contra. Con tintes incluso bilardistas, en los que el cuidado de los detalles que trascienden el fútbol y los entrenamientos también aportan a la integridad del deportista y al bienestar del grupo. Con la influencia también de Osvaldo Brandão, el brasileño que lo formó con solo obligarlo a asistir a entrenamientos para luego hablar de ellos.

¿Esperando el Mundial de Catar 2022? Toda la información en un solo lugar, encuéntrela aquí

“Mis equipos deben tener el concepto del talento del fútbol suramericano: de Brasil, Argentina y la misma Colombia. Tienen que tener la estrategia y el manejo táctico de los italianos, que son los equipos más tácticos que he visto en el mundo. Deben tener la dinámica de juego del alemán, que corre constantemente bajo distintos parámetros. Y tienen que tener el porte y la agresividad del fútbol inglés. Son características que identifico perfectamente en mis equipos”, dijo en una entrevista para este diario hace dos años.

La disciplina alemana y la diversidad del fútbol sudamericano. Pinto, quien estuvo una primera vez en Cali entre 1990 y 1991, que ha dirigido a Millonarios, Santa Fe, Unión Magdalena, Alianza Lima (Perú), Bucaramanga, Deportiva Alajuelense, Júnior, Cúcuta y El Nacional (Ecuador) en cuanto a clubes —y a las selecciones de Costa Rica, Honduras y Emiratos Árabes— vuelve luego de tres años al fútbol colombiano tras su tercer ciclo con los embajadores, esperando terminar esta temporada con mejores sensaciones para 2023 y lograr, con inspiración y disciplina, ganar su segundo título en la primera división —el único fue con Cúcuta en 2006— y quitarles la amargura que no les corresponde a los azucareros y que no se ha ido desde que ganaron, con Rafael Dudamel, el título de diciembre de 2021.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador